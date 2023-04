Chi è Marina Massironi? Biografia, lavoro e curiosità sull’icona anni ’90

Marina Massironi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e apprezzati del piccolo schermo italiano. Attrice, cabarettista, doppiatrice… Marina può vantare una carriera fatta di mille sfaccettature e di grandi successi. In queste settimane è una delle protagoniste della terza edizione di LOL- Chi Ride è Fuori. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche curiosità riguardo la sua vita professionale e privata: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Indice

Chi è Marina Massironi

Nome : Marina

: Marina Cognome : Massironi

: Massironi Data di nascita : 16 maggio 1963

: 16 maggio 1963 Luogo di nascita : Legnano

: Legnano Segno zodiacale : Toro

: Toro Profilo Instagram ufficiale: @marina_massironi

Biografia

Marina Massironi è nata a Legnano il 16 maggio 1963 sotto il segno del Toro. Dopo aver conseguito il diploma nel 1982, Marina inizia a lavorare come corrispondente in lingue straniere e contemporaneamente prende lezioni di recitazione. Presso la scuola di teatro di Busto Arsizio incontra Giacomo Poretti, che sposa nel 1985, e con cui inizia l’attività di cabarettista creando il duo ‘Hansel & Strüdel’. La collaborazione con Poretti è proseguita anche dopo il divorzio tra i due, avvenuto nel 1989. Marina Massironi è stata per anni uno dei volti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo con cui lavora a partire dai primi anni ’90 fino agli anni 2000. Il 2000 è un anno molto importante per Marina Massironi in quanto proprio in questo anno vince sia il Nastro d’Argento sia il David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il film Pane e Tulipani.

Il 1987 è invece per Marina Massironi l’anno del suo debutto come doppiatrice. Tra i personaggi doppiati non possiamo non citare quello di Tinetta, la protagonista di uno dei cartoni animati più amati e seguiti tra gli anni ’80 e ’90, È quasi magia Johnny.

I lavori con Aldo, Giovanni e Giacomo

Come già anticipato, Marina Massironi è conosciuta al pubblico del grande e del piccolo schermo soprattutto per essere stata uno dei volti più importanti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Con il trio comico l’attrice e doppiatrice ha lavorato in televisione, al teatro e al cinema dai primi anni ’90 fino ai primi anni 2000. Nel 1997 la vediamo protagonista di Tre Uomini e una Gamba e, negli anni seguenti, l’attrice recita in Così è la vita e in Chiedimi se sono felice.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Marina Massironi sappiamo che l’attrice, nella scuola di teatro di Busto Arsizio, ha conosciuto Giacomo Poretti, uno dei protagonisti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. I due sono convolati a nozze nel 1985 ma qualche anno dopo il loro amore è naufragato. La collaborazione tra Giacomo e Marina è proseguita anche dopo la fine dell’amore tra i due.

Dopo il divorzio dal suo ex marito, avvenuto nel 1989, Marina Massironi è convolata a nozze con Paolo Cananzi nel 1994.