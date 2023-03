Chi è Marina Massironi? Biografia, lavoro e curiosità sulla protagonista di “LOL 3”

Tra i protagonisti di LOL-Chi Ride è Fuori spunta il volto di Marina Massironi, celebre attrice e doppiatrice italiana nota per aver preso parte al trio Aldo Giovanni e Giacomo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia, vita privata e carriera.

Indice

Chi è Marina Massironi

Nome: Marina

Marina Cognome : Massironi

: Massironi Età: 59

59 Data di nascita: 16 maggio 1963

16 maggio 1963 Luogo di nascita: Legnano

Legnano Segno Zodiacale: Toro

Toro Professione : Attrice, cabarettista e doppiatrice

: Attrice, cabarettista e doppiatrice Altezza: 1,68 m

1,68 m Peso: 55 kg

55 kg Colore occhi : azzurri

: azzurri Colore capelli : biondi

: biondi Profilo Instagram Ufficiale: marina_massironi

Biografia

Marina Massironi è una celebre attrice, cabarettista e doppiatrice italiana nata il 16 maggio 1963 a Legnano. Dopo essersi diplomata nel 1982 ha lavorato come corrispondenti in lingue estere nel frattempo si è iscritta anche agli studi di recitazione.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di marina massoni sappiamo che nel 1985 si è sposata con il collega Giacomo Poretti. I due si sono conosciuti presso la scuola di teatro di Busto Arsizio. Insieme a suo marito, la not attrice ha dato vita al duo noto con il nome di “Hansel e Strüdel”. Tuttavia, qualche anno dopo è giunta la separazione. Nel 1994, la donna si lega a Paolo Cananzi, una relazione che non ha fatto cessare la collaborazione artistica con il suo ex marito.

Carriera

La carriera di Marina Massironi inizia nel 1982 quando intraprende gli studi di recitazione. Circa due anni dopo approda nel teatro il quale per lei è una seconda casa. Dopo aver conosciuto Giacomo Poretti, fonda il duo “Hansel e Strüdel”. Qualche anno dopo si unisce al trio Aldo Giovanni e Giacomo e prende parte a diversi spettacoli teatrali e programmi televisivi come per esempio Su La Testa, Cielito Lindo. Inoltre, tra i suoi più grandi successi spunta anche Mai dire goal. Qui lavora dal 1996 al 1998. Successivamente è la volta del cinema, la 59enne prende parte al film Tre uomini e una gamba. Sempre con Aldo Giovanni e Giacomo ha recitato anche in Così è la vita e Chiedimi se sono felice. Dopo tanti altri successi, nel 2000 ha vinto il Nastro D’Argento e il David Di Donatello come miglior attrice non protagonista per Pane e Tulipani.

Cinema

Tre uomini e una gamba (1997)

Così è la vita (1998)

Fuori dal mondo (1999)

Tutti gli uomini del deficiente (1999)

Pane e tulipani (2000)

500! (2000)

Chiedimi se sono felice (2000)

Quasi quasi (2002)

Ti spiace se bacio mamma? (2003)

Agata e la tempesta (2004)

Due partite (2009)

Letters to Juliet (2010)

Pulce non c’è (2012)

(2012) Che vuoi che sia (2016)

Televisione

Professione vacanze (1986)

Dio vede e provvede (1998)

Padri e figli (2005)

Cotti e mangiati – serie TV (2006-2008)

Nemici amici – I promessi suoceri (2010)

Le ragazze dello swing (2010)

Notte prima degli esami ’82 (2011)

Summertime (2021-2022)

Se mi lasci ti sposo (2022)

Programmi Tv