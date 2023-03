Chi è Maria Vera Ratti? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice de’ “Il commissario Ricciardi”

Maria Vera Ratti è un giovane attrice italiana la quale si cimenta nei panni del personaggio Enrica nella celebre fiction Il Commissario Ricciardi, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, al fianco di Lino Guanciale. Scopriamo insieme tutti i dettagli in merito alla sua biografia, vita privata a carriera e qualche curiosità.

Indice

Chi è Maria Vera Ratti

Nome: Maria Vera

Maria Vera Cognome : Ratti

: Ratti Età: 28

28 Data di nascita: 26 settembre 1994

26 settembre 1994 Luogo di nascita: Avellino, Campania

Avellino, Campania Nazionalità : Italiana

: Italiana Segno Zodiacale: Bilancia

Bilancia Professione : attrice

: attrice Altezza: 174 cm

174 cm Peso: Non disponibile

Non disponibile Colore capelli : Castani

: Castani Colore occhi : Azzurri

: Azzurri Profilo Instagram Ufficiale: mariaveraratti

Biografia

Maria Vera Ratti è una giovane attrice italiana nata il 26 settembre 1994 ad Avellino, in Campania. La 28enne ha trascorso la sua infanzia e adolescenza nella città di Napoli. Una volta raggiunta la maggiore età, ha deciso di lasciare la sua famiglia per trasferirsi in Olanda dove ha studiato scienze politiche e studi russi e dell’Asia centrale presso l’Università di Leiden. Tuttavia, la sua più grande passione è stata sempre la recitazione, pertanto contemporaneamente agli studi universitari si è iscritta ad un corso teatrale.

Vita Privata

Maria Vera Ratti vive attualmente a Roma. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non siamo a conoscenza se sia impegnata in una relazione o meno. Tuttavia, nonostante sia una persona molto riservata, è molto attiva sui social. Infatti ha un profilo Instagram che conta 31.600 follower attraverso cui piace coinvolgere tutti i suoi fan nella sua quotidianità e condivide scatti relativi alla sua vita privata.

Lavoro e Carriera

La carriera di di Maria Vera Ratti è iniziata quando ha ricevuto l’ammissione al centro sperimentale di cinematografia di Roma. Proprio nella capitale l’attrice ha preso parte a diverse opere come per esempio “No Exit” e “Alice in Wonderland”. Da qui in poi ha avuto inizio la scalata verso il successo. Infatti, nell’anno 2018 è approdata nel piccolo schermo ottenendo un ruolo nella serie tv Rosy Abate. Successivamente è la volta della fiction Il Commissario Ricciardi dove interpreta Enrica al fianco di Lino Guanciale e poi è diventata protagonista della fiction Maradona-Suenò Bendito. Ha interpretato anche Nanninella nella in Mina Settembre ed è stata il volto della Gioconda e dei Bastardi Di Pizzofalcone.

Cinema e Serie Tv

Rosy Abate – La serie (2018)

Maradona: Sueño Bendito (2018)

Vesuvius (2019)

Leonardo (2020)

Mina Settembre (2020)

Il Commissario Ricciardi (2020)

I bastardi di Pizzofalcone 3 (2020)

Sabato Domenica e Lunedì (2021)

La Vita Bugiarda degli Adulti (2023)

Curiosità

