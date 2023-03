Avete mai visto la moglie di Lino Guanciale? Tutte le informazioni su di lei

Antonella Liuzzi è la moglie di Lino Guanciale, il protagonista della serie Il commissario Ricciardi, che torna con la seconda stagione dal 6 marzo in prima serata su Rai 1. Molto riservata, la signora Guanciale vive lontana dal mondo dello spettacolo. Scopriamo qualche curiosità su di lei.

Chi è la moglie di Lino Guanciale

Antonella Liuzzi è di origine pugliese: è nata nel 1986 a Noci. Suo padre è Pietro Liuzzi, già sindaco di Noci per due mandati ed ex senatore del Popolo della Libertà. Dopo gli studi in Puglia si è trasferita a Milano per frequentare l’Università Bocconi.

E a Milano ha conosciuto Lino Guanciale, proprio alla Bocconi dove lei lavorava come Teaching Assistant. Oggi Antonella Liuzzi in Bocconi riveste il ruolo di Associate Researcher ed è presidente del consiglio di amministrazione della società Greenblu Hotels e Resorts.

Le nozze segrete e il figlio Pietro

Molto riservata, la coppia ha sempre difeso gelosamente la propria privacy. Le nozze si sono tenute in gran segreto nel 2019 e sono state annunciata sui social dall’attore solo a cerimonia avvenuta. Nel novembre 2021 è nato il figlio Pietro, che non è ancora stato mostrato pubblicamente ma sul profilo Instagram della mamma compare in qualche scorcio di foto.

Il momento d’oro di Lino Guanciale

Lino Guanciale sta vivendo un periodo molto intenso della sua carriera. Ora lo rivedremo nei panni del commissario Ricciardi, nella serie ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Di recente è andata in onda su Rai 2 l’ultima stagione de La porta rossa, dove l’attore interpreta un altro commissario, il detective Cagliostro. A breve lo ritroveremo sulle scene teatrali.

L’attore sarà in tour, infatti, con tre spettacoli. Il primo è L’uomo più crudele del mondo (in scena con Francesco Montanari), poi Europeana (diretto da Guanciale stesso) e infine Non svegliate lo spettatore, di Ennio Flaiano.

Noto è il suo impegno sociale. Guanciale è testimonial per UNHCR ed ha partecipato a brevi missioni in Libano nel 2017 e in Etiopia nel 2019.