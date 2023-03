Chi è Maccio Capatonda? Biografia, lavoro e curiosità sul protagonista di “LOL 3”

Tra i protagonisti di LOL- chi ride fuori spunta il volto di Maccio Capatonda. Il suo vero nome è Marcello Macchia ed è un celebre attore doppiatore comico YouTuber italiano. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia, vita privata e carriera.

Chi è Maccio Capatonda

Nome: Marcello

Marcello Cognome : Macchia

: Macchia Età: 45

45 Data di nascita: 2 agosto 1978

2 agosto 1978 Luogo di nascita: Vasto

Vasto Segno Zodiacale: Leone

Leone Professione : comico, attore, sceneggiatore, doppiatore, scrittore, regista, youtuber e cantante

: comico, attore, sceneggiatore, doppiatore, scrittore, regista, youtuber e cantante Altezza: 1,75 m

1,75 m Peso: 75 kg

75 kg Profilo Instagram Ufficiale: macciocapatonda_official

Biografia

Marcello Macchia, conosciuto con il nome d’arte di Maccio Capatonda è un regista, attore, sceneggiatore, doppiatore, comico e YouTuber italiano nato il 2 agosto 1978 a Vasto. Sin da piccolo, esattamente all’età di 12 anni, comincia ad utilizzare la videocamera per girare i suoi primi video. Dall’idea di voler creare qualcosa di spaventoso ha scoperto di avere un grande talento: la comicità. Dopo essersi trasferito a Milano, i suoi primi contenuti vanno in onda su Mai dire… di Italia Uno.

Vita Privata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, attualmente l’attore ha una relazione con Myriam. La coppia non ha figli ma vive in compagnia di alcuni gatti. In passato l’uomo è stato al centro di numerose gossip per via della relazione sentimentale con Elisabetta Canalis risalente circa al 2013.

Carriera

La carriera di Marcello Macchia inizia sin da quando era giovane. Il 45enne approda sul piccolo schermo prendendo parte a diversi programmi televisivi come All Music Show e Tatami. Nel frattempo realizza anche qualche pubblicità e nel 2015 esce il suo primo film Italiano Medio. Un anno dopo si occupa di dirigere Mariottide-La sitcom, serie televisiva italiana in onda su Infinity TV. Successivamente torna sul grande schermo con Omicidio All’italiana per il quale riceve una candidatura ai Nastri D’argento come miglior commedia. Nel 2021 diventa uno dei concorrenti della seconda stagione di LOL-chi ride è fuori, serie televisiva di Amazon Prime.

Cinema

Italiano medio, regia di Maccio Capatonda (2015)

Quel bravo ragazzo, regia di Enrico Lando (2016)

Omicidio all’italiana, regia di Maccio Capatonda (2017)

Rapiniamo il duce, regia di Renato De Maria (2022)

Televisione