Amazon Prime Video: le novità in uscita a febbraio 2022

Nel mese di Febbraio, la piattaforma Amazon Prime Video ci regala un vasto catalogo di titoli. Da quelli più attesi, come la seconda stagione di “LOL: Chi ride è fuori ” e la quarta stagione de “La Fantastica Signora Maisel” a film come “I Want You Back”.

Torna su Amazon Prime Video il comedy show più atteso dell’anno

Dal 4 febbraio su Amazon Prime Video

La prima stagione della serie tv thriller, “Reacher”. Una serie basata sull’omonima serie letteraria scritta da Lee Child, che segue la storia di Jack Reacher, un investigatore della polizia militare ,che dovrà fare i conti con un’accusa di omicidio.

L’11 febbraio

“With Love”, nella sua prima stagione segue le vicende dei Fratelli Diaz alla ricerca dell’amore e di uno scopo nella vita.

Il 18 febbraio

La quarta stagione de “La Fantastica Signora Maisel”, la pluripremiata serie Amazon Original con Rachel Brosnahan.

24 febbraio

L’attesissima seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Amazon Original di successo, condotto da Fedez e Frank Matano con una selezione di nuovi personaggi comici.

Film e documentari in uscita su Amazon Prime Video a febbraio 2022

Oltre alle serie televisive, sulla piattaforma streaming di “Amazon Prime Video” arriveranno anche moltissimi film, tra cui il nuovo titolo targato “I Want You Back” , un film Amazon Original scritto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, autori di “Love”, “Simon” e showrunner di “This Is Us”.

I Want You Back

Disponibile dall’11 febbraio “I Want You Back”, racconta le vicende di Peter ed Emma, entrambi lasciati dai loro partner e con un piano per riconquistarli, ponendo fine alle loro attuali relazioni.

25/01/2022

Michela De Paolis