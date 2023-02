Harrison Ford e la sua eredità: Indiana Jones non apparterrà mai a nessun altro

Il 2023 è l’anno del quinto capitolo della saga di Indiana Jones che uscirà nelle sale il 30 giugno. Sarà l’ultima apparizione di Harrison Ford nei panni dell’avventuroso archeologo. Sono passati più di quarant’anni da quando Ford ha indossato la giacca di pelle del suo iconico personaggio ma nessuno prenderà il suo posto.

È stato lo stesso Ford ha smentire le voci davano Chris Pratt come suo successore.

“Nessuno prenderà mai il mio posto – ha dichiarato l’attore – Sono Indiana Jones. Quando me ne vado, lui se ne va. È facile. Anche se questo è un brutto modo per dirlo a Chris Pine” (confondendo Chris Pratt con Chris Pine).

Il primo film della saga, Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, uscì nelle sale nel 1981. Da allora il personaggio è stato interpretato da Harrison Ford per altre quattro volte in altrettanti film oltre a una breve apparizione nella serie tv Le avventure del giovane Indiana Jones. L’attore da sempre si è identificato con il suo personaggio.

Indiana Jones e la ruota del destino, quinto capitolo della serie, è il primo film su Indy che non è stato diretto da Steven Spielberg. Ci sarà una parte con un Indiana Jones più giovane, interpretato dallo stesso Ford ringiovanito digitalmente. Alcune voci sussurravano che fossero in ballo più finali, tra i quali uno che prevedeva la morte di Indy. L’indiscrezione è stata smentita dal regista James Mangold.

Lo stesso regista ha poi negato che stessero cercando un attore per il protagonista di un’eventuale sesto film.

“Nessuno sostituirà mai indiana Jones – ha scritto James Mangold su Twitter – In nessuna sceneggiatura. In nessun taglio. Mai messo in discussione”.