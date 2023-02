Chi è Jenna Ortega? Biografia, lavoro e curiosità dell’amatissima protagonista di “Mercoledì”

Senza alcuna ombra di dubbio, la serie tv “Mercoledì” approdata su Netflix è una delle più amate e popolari del momento. Tuttavia, a catturare l’attenzione del pubblico sono state le incredibili capacità di Jenna Ortega la quale ha saputo cimentarsi perfettamente nei panni di Mercoledì Addams. Nonostante la sua tenera età, l’attrice ha già raggiunto grandi successi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vita e la sua carriera.

Indice

Chi è Jenna Ortega

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jenna Ortega (@jennaortega)

Nome : Jenna

: Jenna Cognome : Ortega

: Ortega Data di nascita : 27 settembre 2002

: 27 settembre 2002 Luogo di nascita : Coachella Valley, California

: Coachella Valley, California Età : 20

: 20 Altezza : 155 cm

: 155 cm Segno zodiacale : Bilancia

: Bilancia Profilo Instagram ufficiale: jennaortega

Biografia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jenna Ortega (@jennaortega)

Jenna Ortega è una giovanissima attrice americana nata il 27 settembre 2002 a Coachella Vally, nella California meridionale. La 20enne ha un famiglia molto numerosa, infatti, oltre a lei, i suoi genitori hanno avuti altri ben cinque figli. Sin da piccola, ha nutrito una profonda passione per la recitazione che la portata a partecipare ai primi casting alla sola età di otto anni.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Jenna Ortega, non abbiamo a disposizioni molte informazioni in quanto è una persona molto riservata. Dal punto di vista sentimentale, attualmente sembra che l’attrice sia single. Tuttavia, in rete emergono continue indiscrezioni su alcune presunte relazioni ma la 20enne ha sempre mentito tali notizie. In passato, si è vociferata una presunta storia d’amore con Asher Angel. Jenna non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla notizia. Tuttavia, in più occasioni sono stati avvistati insieme ad alcuni eventi.

Lavoro e Carriera

Jenna Ortega debutta nel mondo della recitazione quando ottiene il ruolo di Harley Diaz nella sitcom “Harley in mezzo”. Tuttavia, questo è solo l’inizio di una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Infatti, nel corso degli anni successivi, l’attrice ha entrata a far parte dei cast di altre serie tv come per esempio “You”, “La Babysitter – Killer Queen”, “Scream” e “X: A Sexy Horror Story”. Dunque, come possiamo notare, la 20enne si è indirizzata verso il genere thriller/horror. Non è tutto. Prima di ottenere il ruolo di protagonista nella serie tv “Mercoledì“, nell’anno 2021 ha scritto la sua prima autobiografia It’s All Love. Reflections for Your Heart & Soul.

Film e Fiction

Scream VI, 2023

Studio 666, 2022

La Vita Dopo – The Fall-out, 2021

Scream, 2022

X – A sex Horror Story, 2022

Songbird, 2021

Yes Day, 2021

La Babysitter: Killer Queen, 2020

Curiosità

Lo sapevi che…