Mercoledì: la serie spin-off diretta da Tim Burton aggiunge Gwendoline Christie al cast

“Mercoledì”, spin-off de la “Famiglia Addams” ha finalmente il cast al completo. L’ultima arrivata è l’attrice di “Games Of Thrones” Gwendoline Christie.

Mercoledì: Gwendoline Christie vestirà i panni di Larissa Weems nello spinoff

La prossima serie tv “Mercoledì” continua ad impilare il cast. Netflix ha annunciato l’attrice nominata agli Emmy Gwendoline Christie. Christie è sicuramente nota per il suo ruolo di Brienne di Tarth in “Game of Thrones” della HBO, ma è pronta a recitare per questo nuovo progetto di Netflix. Si è unita allo show in cui interpreterà il personaggio di Larissa Weems, la preside della scuola soprannaturale Nevermore Academy, che da tempo nutre rancore nei confronti della sua ex compagna di classe Morticia Addams.

Il cast della serie

Sono stati inoltre rivelati ulteriori casting per il prossimo programma televisivo, tra cui Issac Ordonez nei panni del fratello di Wednesday, Pugsley Addams, Victor Dorobantu come Thing e George Burcea come Lurch, così come Tommie Earl Jenkins (Sindaco Walker), Iman Marson (Lucas Walker), William Houston (Joseph Crackstone), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Vice Santiago), Oliver Watson (Kent), Calum Ross (Rowan) e Johnna Dias Watson (Divina).

Jenna Ortega ( Scream , The Fallout ) recita nel ruolo principale di Mercoledì Addams, con Zeta-Jones e Luis Guzmán come guest star nei panni dei suoi genitori, Morticia e Gomez Addams. La serie ha anche completato il suo cast con altri nomi alla fine del mese scorso, tra cui Thora Birch , Riki Lindhome , Jamie McShane , Hunter Doohan , Georgie Farmer , Moosa Mostafa , Emma Myers , Naomi J. Ogawa , Joy Sunday e Percy Hynes White .

Burton è regista e produttore esecutivo della serie, con Al Gough e Miles Millar ( Smallville , Into the Badlands ) come showrunner ed EP. I produttori esecutivi includono anche Steve Stark , Andrew Mittman per 1.21, Kevin Miserocchi , Kayla Alpert , Jonathan Glickman per Glickmania e Gail Berman .

La sinossi di “Mercoledì”

La serie è un mistero investigativo e soprannaturale che racconta gli anni di Mercoledì Addams come studente alla Nevermore Academy. Mercoledì tenta di padroneggiare la sua abilità psichica emergente, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni a Nevermore.

“Mercoledì”, che sarà composto da otto episodi, al momento non ha una data di uscita di Netflix.

Francesca Reale

15/09/2021