Arrivano importanti novità sul nuovo live-action di Star Wars

Ci sono importanti novità sul nuovo live-action targato Disney+: Star Wars, Ahsoka. Nel dettaglio, Lars Mikkelsen ha affrontato le voci secondo cui avrebbe avuto la possibilità di portare in scena un personaggio cattivo già doppiato in precedenza. Mikkelsen ha infatti doppiato il cattivo di Star Wars: Rebels, il Gran Ammiraglio Thrawn.

Le voci sono da alcuni mesi insistenti e vedrebbero l’attore portare direttamente in scena uno dei cattivi preferiti dai fan. In realtà, le informazioni non sono state né smentite né tanto meno confermate. Si dice infatti che l’attore fosse apparentemente a bordo del nuovo live-action targato Disney+. Lo stesso Lars Mikkelsen ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la vicenda, affermando che non aveva ricevuto l’offerta ma sarebbe disponibile a riavvicinarsi al franchise.

In una nuova intervista con StreamingGuide, Mikkelsen ha dichiarato che Lucasfilm non si è avvicinato a lui per fargli interpretare di nuovo Thrawn, il cattivo di Rebels. Di conseguenza lui crede che qualcun altro dovrà interpretare il ruolo:

“Beh, l’ho sentito, ma non ne ho ancora sentito parlare. Allora avrebbero dovuto avvicinarsi a me, ma non l’hanno fatto. Quindi deve essere qualcun altro, sfortunatamente.”

L’attore ha quindi smentito le voci che lo vedrebbero coinvolto nel progetto, nei panni del Gran Ammiraglio Thrawn. Ha ammesso però che sarebbe stato molto divertente interpretare il nuovo cattivo della serie, nonostante purtroppo sia stato costretto ad ammettere che non sarà così. Queste dichiarazioni hanno sconvolto i fan, i quali ora sono convinti che possa entrare a far parte di altri franchise, come il timido ruolo che ha interpretato in Spider-Man: No Way Home, in cui interpretava Andrew Garfield. Nonostante le numerose smentite, i fan credono ancora che lui possa tornare ad interpretare Thrawn nel prossimo live-action, vediamo insieme il perché.

La star di Ahsoka, Rosario Dawson ha infatti chiarito che lo spettacolo si sarebbe concentrato sul “cercare di rintracciare Thrawn”. Con Ezra Bridger scelto per il progetto, Thrawn dovrà necessariamente apparire nella serie. I fan sono quindi molto confusi sulla questione, anche se non dovranno aspettare ancora molto, poiché il live-action debutterà in anteprima entro la fine del 2023.