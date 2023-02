Chi è Francesco Arca? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore di “Resta con me”

Francesco Arca è Alessandro Scudieri nella nuova serie tv “Resta Con Me”. Il celebre attore, modello e personaggio televisivo è diventato famoso nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione di due reality show. Adesso ha una carriera ricca di successi alle spalle. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla su di lui.

Chi è Francesco Arca

Biografia

Francesco Arca è un attore, modello e personaggio televisivo nato il 19 novembre 1979 a Siena. La sua infanzia è stata travolta da un grave lutto. Infatti, quando aveva solo 15 anni ha perso suo padre il quale è deceduto a causa di un incidente di lavoro (paracadutista professionale). L’attore è cresciuto con sua nonna Lorenza, sua sorella Consuelo e sua mamma Morena con cui ha stretto un rapporto speciale.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Francesco Arca, sappiamo che ha avuto varie relazioni con volti appartenenti al mondo dello spettacolo. Grazie al percorso portato a termine a “Uomini e Donne”, l’attore si è fidanzato con Carla Velli. Tuttavia, la loro storia d’amore è stata destinata a finire. Successivamente, lo abbiamo vista accanto a Jennipher Rodriguez, Laura Chiatti e Anna Safroncik. Attualmente, il 43enne è impegnato in una relazione con Irene Capuano con la quale ha avuto due figli: Maria Sole e Brando Maria. Tutta la famiglia vive a Roma.

Lavoro e Carriera

L’esordio di Francesco Arca sul piccolo schermo avviene nel 2004 quando partecipa ai programmi “Volere e Volare” e “Uomini e Donne”. Nel 2006 partecipa anche al reality “La fattoria”. Tuttavia, la sua più grande passione è la recitazione, per questo motivo frequenta importanti corsi a Roma. Dal 2008 prende parte al cast di alcune serie televisive come “Incantesimo 10” e alcuni film come “Scusa ma ti voglio sposare”. Il più grande successo arriva tra il 2012 e il 2013 quando ottiene il ruolo di protagonista ne “Le Tre Rose Di Eva”. Oltre alle fiction ai film, il 43enne debuttato anche in alcuni programmi televisivi come, “Pechino Express” e “Pequeños gigantes”. Tra il 2029 e il 2022 lo vediamo impegnato con “L’Isola Di Pietro 3”, “Svegliati Amore Mio”, “Guida astrologica per cuori infranti” e “Fosca Innocenti”. Di recente ha debuttato su Rai 1 con la fiction “Resta Con Me”.

Filmografia

Incantesimo 10 (2008)

Carabinieri 7 (2008)

Don Matteo 7 (2009)

Scusa ma ti voglio sposare (2009)

Ho sposato uno sbirro 2 (2010)

Che Dio ci aiuti (2011)

5 (2011)

Le tre rose di Eva (2012-2013)

Rex (2014)

Allacciate le cinture (2014)

Spectre (2015)

I Calcianti (2015)

Il bello delle donne…alcuni anni dopo (2017)

Sacrificio d’amore (2017-2018)

La vita promessa (2018-2020)

L’isola di Pietro 3 (2019)

Vite in fuga (2020)

Svegliati amore mio (2021)

Guida astrologica per cuori infranti (2021)

Fosca Innocenti (2022)

Gli idoli delle donne (2022)

Resta Con Me (2023)

Programmi Tv

Volere o volare (2004)

Uomini e Donne (2004-2005)

La Fattoria (2006)

Pequeños gigantes Italia (2016)

Pechino Express (2017)

