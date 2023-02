Chi è Dario Aita? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore de’ “La legge di Lidia Poët”

La Legge di Lidia Poët è la nuova serie targata Netflix ispirata alla vera storia della prima avvocata italiana. Nel cast di questo nuovo progetto, che sta riscontrando un notevole successo, spunta il nome dell’attore Dario Aita: conosciamolo meglio e scopriamo qualche curiosità su di lui, sulla sua professione e sulla sua vita privata.

Chi è Dario Aita

Nome : Dario

: Dario Cognome : Aita

: Aita Data di nascita : 25 gennaio 1987

: 25 gennaio 1987 Luogo di nascita : Palermo

: Palermo Segno zodiacale : Acquario

: Acquario Profilo Instagram ufficiale: @dario_el_hombre

Biografia

Dario Aita nasce a Palermo il 25 gennaio 1987 sotto il segno dell’Acquario. Ha un fratello, Emanuele, anche lui attore e una sorella, Cristina, che invece è esterna al mondo dello spettacolo. Prima di intraprendere la carriera di attore, si diploma al Liceo Classico Giovanni Meli di Palermo. Successivamente si trasferisce a Genova per frequentare la scuola di recitazione del Teatro Stabile. Il 2009 è senza ombra di dubbio un anno molto importante per Dario, dal momento che viene scelto nel film La prima linea, in cui recita al fianco di Riccardo Scamarcio e Giovanna Mezzogiorno.

Da questo momento in poi il giovane Dario ha la possibilità di partecipare a lavori importanti, quali L’allieva (dove recita nella prima stagione insieme a suo fratello), La mafia uccide solo d’estate, Don Matteo e Il giorno e la notte, progetti grazie ai quali la popolarità di Dario aumenta notevolmente. C’è da dire che Dario è un attore molto versatile, dal momento che è attivo non solo in tv e al cinema ma anche a teatro.

Lavoro- La legge di Lidia Poët

Nella Legge di Lidia Poët Dario Aita interpreta Andrea, un commerciante 35enne che vive la sua vita diviso tra l’Italia, gli Stati Uniti e il Medio Oriente. Andrea è il migliore amico di Lidia, nonché suo amante. Sia Andrea che Lidia sono innamorati della libertà. Nonostante voglia far credere a tutti di non volere legami che lo costringano in qualche modo a mettere radici, quello che prova per la protagonista della serie lo manderà un po’ in confusione.

Curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata, e in particolar modo quella sentimentale, sappiamo che Dario Aita è fidanzato da diversi anni con Elena Gigliotti, anche lei un’attrice. Dario ed Elena si sono conosciuti a Genova, presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile. Elena è di Catanzaro e anche lei si è trasferita a Roma dove ha trovato, così come il suo fidanzato, numerose opportunità lavorative. In una recente intervista l’attore ha dichiarato che, nonostante ami moltissimo la sua terra d’origine, la Sicilia, non tornerà lì in quanto la sua città offre poche opportunità lavorative.

Sbirciando il suo profilo Instagram, possiamo notare che l’attore di La legge di Lidia Poët ha un seguito di circa 76mila persone ed è ricco di scatti che riguardano la sua professione. Dario Aita tiene molto alla sua privacy e cerca spesso di separare la sfera lavorativa da quella privata e cerca di vivere il suo privato lontano da quella luce dei riflettori a cui è costantemente esposto.