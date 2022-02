Sono stati rilasciati il trailer e il poster del film “L’ombra del giorno” diretto da Giuseppe Piccioni, con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. La pellicola uscirà nelle sale il 24 febbraio, distribuita da 01 Distribution.

L’ombra del giorno: l’amore ai tempi del fascismo

Giuseppe Piccioni torna dietro la macchina da presa dopo “Questi giorni” per dirigere Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli nel drammatico “L’ombra del giorno”, nelle sale dal prossimo 24 febbraio. La pellicola è ambientata negli anni Trenta ad Ascoli Piceno) e racconta la storia di un amore ai tempi del fascismo.

Luciano, come la maggior parte degli italiani del periodo, simpatizza per il fascismo. L’uomo gestisce un ristorante ed è convinto di vivere secondo le proprie regole, in una specie di isolamento dal resto del mondo.

Nella sua vita irrompe Anna che riesce a farsi assumere nel ristorante, cambiando per sempre la sua esistenza. Oltre ai pericoli che si dovrà trovare ad arginare, Luciano dovrà vedersela con l’amore.

Il trailer ci riporta negli anni Trenta, facendocene assaporare i momenti di tormento e le difficoltà nel trovare una via d’uscita di fronte a un tempo storico tanto difficile.

“L’ombra del giorno” è una produzione Lebowski con Rai Cinema.

I protagonisti

Tra gli ultimi lavori di Riccardo Scamarcio ricordiamo: “L’ultimo Paradiso” (2021) di Rocco Ricciardulli, in cui interpreta un contadino del Sud Italia degli anni Cinquanta; “Tre piani” (2021) di Nanni Moretti; e “La scuola cattolica” (2021) di Stefano Mordini, tratto dall’omonimo romanzo del 2016 scritto da Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega, nel cui cast era presente anche Benedetta Porcaroli.

Tra le ultime interpretazioni della Porcaroli ricordiamo inoltre “7 donne e un mistero” di Alessandro Genovese con Margherita Buy, Sabrina Impacciatore e Diana Del Bufalo, ispirato a “8 donne e un mistero” di François Ozon.

Ecco il trailer