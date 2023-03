Chi è Cristiano Caccamo? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore di “Che Dio ci aiuti”

Cristiano Caccamo fa parte dei cast di Che Dio Ci Aiuti 4. Nella celebre serie tv, l’attore interpreta il dottore Gabriele Mattei il quale si ritroverà a curare Leone, un conoscente di Suor Angela. Conosciamolo meglio la vita, biografia e carriera dell’attore.

Chi è Cristiano Caccamo

Nome: Cristiano

Cristiano Cognome : Caccamo

: Caccamo Età: 34

34 Data di nascita: 21 marzo 1989

21 marzo 1989 Luogo di nascita: Taurianova, Calabria

Taurianova, Calabria Segno Zodiacale: Ariete

Ariete Professione : Attore

: Attore Altezza: 183 cm

183 cm Peso: 72 kg

72 kg Colore occhi : Neri

: Neri Colore capelli : Neri

: Neri Profilo Instagram Ufficiale: cristianocaccamo

Biografia

Cristiano Caccamo è un giovane attore italiano nato il 21 marzo 1989 a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Figlio del poeta e scrittore Michele Caccamo, nel corso della sua infanzia, precisamente all’età di 15 anni, abbandona il suo paese natale per trasferirsi in un convitto ad Assisi, in Umbria. Terminati gli studi, decide di trasferirsi a Roma per studiare lingue all’università “La Sapienza”. Tuttavia, consegue il diploma presso il Centro Sperimentale Di Cinematografia e, per approdare le conoscenze della recitazione, nel 2010 esordisce a teatro nell’opera “Ciechi” dove interpreta un ruolo minore.

Vita Privata

Cristiano Caccamo cresce in una famiglia composta da suo padre Michele Caccamo ,un apprezzato poeta e scrittore, la mamma Anna e il fratello Gabriele. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non abbiamo a disposizione molte informazioni. Tuttavia, nel periodo in cui ha lavorato a Questo è il mio paese, si è vociferata una relazione con Valentina Romani la quale poi è stata smentita dallo stesso attore. La stessa cosa è avvenuta anche con Diana Del Bufalo, attrice e collega. Anche in questo caso si è trattato solamente di una fake news in quanto i due sono legati da un’amicizia speciale. In occasione di un’intervista rilasciata a “Vanity Fair” il 34enne aveva dichiarato di non avere avuto molte relazioni.

Carriera

La carriera di Cristiano Caccamo inizia nel 2010 quando approda in “Ciechi”. Tre anni dopo ottiene il ruolo di protagonista nel programma per ragazzi Anastasia Love Dance. Il debutto nel mondo del cinema avviene nel 2014 quando partecipa al film La Voce Oscena e nello stesso anno si cimenta sempre nei panni del protagonista in Cenere. Da qui inizia la scalata verso il successo. Infatti, il 34enne diventa Cosimo nella serie Questo è il mio paese e anche Quinto né Il Paradiso Delle Signore. Due anni dopo entra a far parte del cast in Che Dio Ci Aiuti in cui interpreta il ruolo di un giovane medico. Successivamente, è la volta di Don Matteo e nello stesso anno recita nel film puoi baciare lo sposo e nel 2020 approda su Amazon Prime con il reality show Celebrity Hunted-Caccia all’uomo.

Filmografia

La corsa (2014)

La vita oscena (2014)

Cenere (2015)

Parenthèse (2016)

Puoi baciare lo sposo (2018)

Sotto il sole di Riccione (2020)

Una famiglia mostruosa (2021)

Bla Bla Baby (2022)

La donna per me (2022)

Per lanciarsi dalle stelle (2022)

