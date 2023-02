Chi è Carmine Recano? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore di “Mare Fuori”

Ormai la fiction di casa Rai “Mare Fuori” è diventata un cult a tutti gli effetti, soprattutto da quando è approdata nella piattaforma Netflix. Il suo esordio è avvenuto sul piccolo schermo a partire dall’anno 2019 ma adesso sta coinvolgendo un pubblico sempre più vasto a partire dagli adolescenti. Il suo successo è dovuto anche grazie ai temi importanti che vi vengono trattati: l’amore, il riscatto, l’adolescenza, la famiglia, le scelte sbagliate e la voglia di emergere di giovani detenuti all’interno di un carcere minorile nella città di Napoli. Tra i protagonisti più amati troviamo Carmine Recano. Conosciamo meglio colui che interpreta Massimo Esposito, il comandante della polizia penitenziaria.

Chi è Carmine Recano?

Nome : Carmine

: Carmine Cognome : Recano

: Recano Data di nascita : 28 novembre 1980

: 28 novembre 1980 Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Età : 42

: 42 Altezza : 172 cm

: 172 cm Peso : 75 kg

: 75 kg Segno zodiacale : Sagittario

: Sagittario Lavoro e professione : Attore

: Attore Profilo Instagram ufficiale: @carminerecanoofficial

Biografia

Carmine Recano è un giovane attore napoletano nato il 28 novembre 1980. Ha trascorso la sua infanzia a Secondigliano, un quartiere dell’area settentrionale della città di Napoli. Dopo aver compiuto 18 anni, termina di conseguire gli studi ed entra a far parte nel mondo della recitazione per caso. All’età di 19 anni già appare nelle sale cinematografiche italiane e qualche anno dopo approda sul piccolo schermo.

Carriera

La carriera da attore di Carmine inizia nell’anno 2017 quando aveva deciso di accompagnare un suo amico a fare un provino. Tuttavia, il destino ha voluto che fosse lui stesso a catturare l’attenzione ai casting per ottenere il ruolo di protagonista dello spettacolo. L’attore non sapeva che quel giorno gli avrebbe cambiato completamente la vita. Il suo primo esordio nel mondo del cinema è avvenuto nel 1999 con il film “Un nuovo giorno”. Successivamente, le incredibili capacità dell’attore non sono passate in osservato a uno dei registi più famosi al mondo Ferzan Özpetek il quale gli ha proposto di recitare in “Le Fate Ignoranti“, “Napoli Velata“, “La Dea Fortunata“, “Un giorno perfetto“, e “Mine Vaganti“. Non è tutto. Il 42enne approfondisce le conoscenze nel settore diventando anche un modello per diverse campagne pubblicitarie.

Vita Privata

Attualmente, l’attore vive a Roma, ma è indissolubile il legame che ha con la sua città natale. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è molto riservato. Tuttavia, sappiamo che ha una compagna (di cui non si conosce l’identità) con cui è convolato a nozze. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Gennaro e Mirea. L’uomo è molto attivo sui social. Infatti ha un profilo Instagram che conta oltre 240 mila followers e attraverso cui condivide i momenti sul set ma non c’è nessuna traccia della sua famiglia. Un fattore che conferma la sua riservatezza.

Filmografia

Un nuovo giorno

Pesi leggeri

Terra rossa

La vita degli altri

Le fate ignoranti

I cinghiali di Portici

Ballo a tre passi

Certi bambini

Te lo leggo negli occhi

Un giorno perfetto

Mine vaganti

Tatanka

Milionari

Napoli velata

Anche senza di te

Televisione

Un posto al sole

Don Matteo 2

Sospetti

Orgoglio

Carabinieri

La moglie cinese

Capri

Butta la luna

Crimini – Il covo di Teresa

Gente di mare

Provaci ancora prof 3

La nuova squadra

Faccia d’angelo

Il clan dei camorristi

Gli anni spezzati – L’ingegnere

Un’altra vita

La strada dritta

Amore pensaci tu

La porta rossa

Mare fuori

Sopravvissuti

