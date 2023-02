Chi è Angela Bassett? Biografia, lavoro e curiosità di Ramonda in “Black Panther”

Angela Bassett è una famosa attrice afroamericana la quale si cimenta nei panni della Regina Madre Ramonda in Black Panther. Scopriamo insieme tutte quello che c’è da sapere sulla su chi è, biografia, vita privata, carriera e qualche curiosità.

Chi è Angela Bassett

Nome: Angela

Angela Cognome : Bassett

: Bassett Età: 64

64 Data di nascita: 16 agosto 1958

16 agosto 1958 Luogo di nascita: New York, Stati Uniti

New York, Stati Uniti Nazionalità : americana

: americana Etnia : Afro-americana

: Afro-americana Segno Zodiacale: Leone

Leone Professione : Attrice e regista

: Attrice e regista Altezza: 163 cm

163 cm Peso: 55 kg

55 kg Profilo Instagram Ufficiale: im.angelabassett

Biografia

Iscritta all’anagrafe con il secondo nome Evelyn, Angela Bassett è nata il 16 agosto 1958 a New York negli Stati Uniti. La sua infanzia è stata travolta da un triste evento: la separazione dei suoi genitori a seguito della quale si è trasferita a San Pietroburgo insieme a sua sorella. Qui, sono stati servizi civili a prendersi cura di loro. La madre è stata presente solo nel corso della sua adolescenza mentre rivide il padre dopo tanto tempo. Da piccola organizzava piccoli spettacoli teatrali insieme alla sorella, un fattore che dimostra la sua passione per la recitazione sin dalla tenera età. Mentre frequenta il liceo, approfondi le conoscenze di recitazione iscrivendosi dei club. Dopo il diploma, frequenta la Yale University e si laurea nel 1980 in Studi afro- americani. In seguito consegue il Master of Fine Arts presso lo stesso istituto.

Vita Privata

Angela Bassett è la figlia di Betty Jane e del defunto Daniel Benjamin Bassett. L’attrice ha una sorella minore D’nette Bassett e una sorellastra Jean Bassett che ha dodici anni in più. Per quanto riguarda la vita sentimentale della 64enne, è attualmente impegnata in una relazione con Courtney B. Vance. La coppia si è sposata nel 1997 e hanno dato alla luce due gemelli: Slater Josiah Vance e Bronwyn Golden Vance.

Carriera di Angela Bassett

La sua carriera ha inizio dal 1985 con le sue prime esibizioni teatrali. Nel frattempo si rende protagonista delle sue prime apparizione nel piccolo schermo grazie alle serie tv Spenser, I Robinson e Doubletake. Il debutto nel mondo del cinema avviene nel 1986 con F/X – Effetto mortale. Quando nel 1988 si traferisce a Los Angeles alla ricerca della fama e del successo, ottiene ruoli minori e secondari in Un poliziotto alle elementari, Boy n the Hood – Strade violente, e nel 1992 viene impegnata per la recitazione del personaggio Betty Shabazz in Malcom X grazie al quale gauadagna un Image Award come Miglior attrice non protagonista. Dopo aver interpretato Tina Turner in Tina – What’s Love Got to Do with It, nel 1995 la Basset appare nei film: Vampiro a Brooklyn, Strange Days, Donne – Waiting to Exhale e Panther.

Lavori nei primi anni 2000

Nei primi anni 2000, si dedica nelle pellicole The Score, L’Ultima Porta e La Costa Del Sole. I lavori del primo millennio terminano con film di genere drammatico Una parola per un sogno, Una sola verità, Notorious e Lanterna Verde. Dopo aver ottenuto il ruolo della dottoressa Catherine Banfield in E.R. – Medici in prima linea, la serie tv con cui si rende protagonista di una svolta e American Horror Story. Le pellicole recenti comprendono Jumping the Broom – Amori e altri guai, Una Spia Non Basta, Attacco AL Potere, Olympus Has Fallen, White Bird, Survivor, Chi-Raq, Black Panther in cui è la Regina Madre Ramonda e Mission: Impossible – Fallout.

Film (2000-2022)

Supernova (2000)

The Score (2001)

La costa del sole (2002)

Masked and Anonymous (2003)

Mr. 3000 (2004)

Mr. & Mrs. Smith (2005)

L’ultima porta (2005)

Una parola per un sogno (2006)

Una sola verità (2008)

Meet the Browns (2008)

Of Boys and Men (2008)

Gospel Hill (2008)

Notorious B.I.G (2009)

Lanterna Verde (2011)

Jumping the Broom – Amore e altri guai (2011)

Una spia non basta (2012)

Attacco al potere – Olympus Has Fallen (2013)

Un Natale speciale a New York (2013)

White Bird (2014)

Survivor (2015)

Chi-Raq (2015)

Attacco al potere 2 (2016)

Black Panther (2018)

Mission: Impossible – Fallout (2018)

Avengers: Endgame (2019)

La vita dopo i figli (2019)

Gunpowder Milkshake (2021)

Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Serie Tv (2001-2018)

Ruby’s Bucket of Blood (2001)

The Rosa Parks Story (2002)

The Bernie Mac Show (2003)

Alias (2005)

Time Bomb (2006)

E.R. – Medici in prima linea (2008-2009)

Identity (2011)

Rogue (2012)

Betty and Coretta (2013)

American Horror Story (2013-2018)

Close to the Enemy (2016)

Underground (2017)

Master of None (2017)

9-1-1 (2018)

Curiosità su Angela Bassett

Lo sapevi che Angela Bassett…

Nel 2000 ha rifiutato la parte da protagonista in Monster’s Ball – L’ombra della vita a causa dei contenuti sessuali dello script. Tuttavia, il ruolo venne affidato ad Halle Berry la quale ottenne l’Oscar.

Attraverso la sua carriera di successo come attrice ha guadagnato ben $ 30 milioni

Stando ad alcune fonti, sembra che What’s Love Got to Do with it e Waiting to Exhale le abbiano fatto guadagnare circa $ 2500000. Invece, Supernova e The Score $ 3500000.