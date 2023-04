Chi è Andrea Pennacchi? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore di “Tutto chiede salvezza”

Andrea Pennacchi è uno degli attori più amati e apprezzati del nostro Paese ed è molto attivo in televisione, al cinema e in teatro. Sono molti i progetti a cui Andrea Pennacchi ha lavorato. Oggi ripercorriamo la sua carriera e conosciamolo meglio: ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto.

Chi è Andrea Pennacchi

Nome : Andrea

: Andrea Cognome : Pennacchi

: Pennacchi Data di nascita : 11 ottobre 1969

: 11 ottobre 1969 Luogo di nascita : Padova

: Padova Segno zodiacale : Bilancia

: Bilancia Profilo Instagram ufficiale: @a.pennacchi

Biografia

Andrea Pennacchi nasce a Padova l’11 ottobre 1969 sotto il segno della Bilancia. Dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere moderne presso l’Università degli Studi di Padova inizia la sua formazione come attore presso il Teatro popolare di ricerca. Dal regista Gigi Dall’Aglio, del quale diventa assistente, apprende le basi della regia e della scrittura teatrale. Il 2011 è sicuramente un anno molto importante per l’attore. In questo anno, infatti, Andrea Pennacchi scrive lo spettacolo Eroi che si classifica tra i finalisti per il Premio Off del Teatro Stabile Veneto. Sempre nel 2011 l’attore è uno dei protagonisti del film Io sono Li, diretto da Andrea Segre e dove interpreta il ruolo di Sandro. Come già anticipato, la carriera di attore di Andrea Pennacchi si divide tra cinema, teatro e televisione.

Nel 2015 è uno dei protagonisti del film Suburra, dove recita al fianco di Claudio Amendola. Ma l’attore è anche uno dei protagonisti di Non uccidere, fiction dove recita insieme a Miriam Leone. Nel 2018 lo vediamo protagonista di La vita promessa- Parte II, per la regia di Ricky Tognazzi e di una puntata di Don Matteo dove recita al fianco di Terence Hill. Tra gli altri lavoro a cui Andrea Pennacchi ha lavorato possiamo non citare La fuggitiva e Il Divin Codino, film Netflix dedicato al grande Roberto Baggio. Sono molte le polemiche in cui l’attore è stato coinvolto. Molti hanno infatti criticato il modo in cui tratta temi delicato utilizzando termini poco appropriati, termini che lo stesso attore ha dichiarato di utilizzare in maniera volontaria.

Lavoro- Tutto chiede salvezza

Il nome di Andrea Pennacchi è anche legato alla serie Tutto chiede salvezza, una miniserie Netflix che ha riscosso un successo incredibile. Il protagonista della storia è Daniele, un ragazzo che un giorno si risveglia nel letto di un ospedale e scopre che è stato sottoposto ad un TSO dopo una violenta crisi di rabbia. Andrea Pennacchi interpreta il ruolo di Mario, un maestro di scuola elementare che nasconde dei segreti che hanno segnato la sua storia familiare.

Curiosità e Vita Privata

Riguardo la vita privata di Andrea Pennacchi non si sa molto, dal momento che l’attore ha sempre voluto tenere separate la sfera lavorativa da quella privata. Nonostante ciò, sappiamo che è sposato con Maria dalla quale ha avuto una figlia, Elena.

Nel 2021 Andrea Pennacchi ha contratto il coronavirus. L’attore ha rivelato di essere stato in terapia intensiva e di aver risentito degli strascichi del virus per molto tempo, anche dopo la guarigione.