Box office USA: Sonic 2 vola al primo posto

(Box office USA: incassi 8 – 10 aprile 2022) Al box office USA la new entry “Sonic the Hedgehog 2″ ruba il podio, appena conquistato, allo sfortunato e tanto criticato “Morbius”, che si posiziona al secondo posto, seguito da “The Lost City”. Quarto posto per la new entry ”Ambulance”, mentre “The Batman”, crolla clamorosamente al quinto posto, seguito da “Everything Everywhere…”.

Box office USA: record per il porcospino più amato del mondo

Il botteghino del weekend statunitense si chiude con un divario enorme. “Sonic 2” è al primo posto al box office e mette a segno una serie di record per i film tratti da videogame. Per quanto riguarda gli altri invece, la situazione è decisamente delundente, da “Ambulance” di Michael Bay a “Morbius” con Jared Leto.

Paramount ha guadagnato un’eccellente apertura di 71 milioni di dollari su 4.232 sale, superando il lancio di 58 milioni del primo “Sonic” e stabilendo un record di apertura per gli adattamenti di videogiochi. A riempire le poltrone soprattutto le famiglie, con genitori e bambini che costituivano il 58% del pubblico, mentre il 67% è di età inferiore ai 25 anni. Si tratta di uno dei primi dieci weekend di apertura più alti per qualsiasi film dalla riapertura dei cinema. Dovrebbe anche superare molto presto i 160 milioni di “A Quiet Place 2” a livello nazionale, per diventare il film di maggior incasso della Paramount dell’era Covid.

Secondo i dati box office Guru e Mojo, secondo posto per Morbius con 10.2 milioni di dollari, terzo The Lost City con 9.2 milioni tallonato da Ambulance con 8.7 (ANSA).

Secondo posto per il film Marvel targato Sony che non regge l’impatto con il sequel di “Sonic 2″ e crolla al box office USA. Alla sua seconda settimana di programmazione in oltre 4000 sale, “Morbius” ha subito un calo drastico di oltre il 70%, incassando soltanto 10 milioni di dollari e portandosi così a un totale di 57 milioni. A peggiorare la situazione di “Morbius” anche il poco passaparola tra il pubblico e il fatto che gli spettatori della fascia tra i 18 e i 35 anni si siano allontanati per altri prodotti in uscita nelle sale.

Al terzo posto troviamo “The Lost City” al terzo week end 9.165.000 dollari per arrivare alla cifra complessiva di 68.854.000 dollari con una media di $ 2,414 per schermo in 3.797 sale. La commedia romantica di Sandra Bullock resta sul podio, ma non convince.

Da segnalare, con lo stupore di tutti, il quarto posto di “Ambulance” di Michael Bay, che segna un’apertura di soli 8.700.000, al di sotto delle proiezioni pre-rilascio che puntavano ai 10 milioni. È l’apertura nazionale più bassa di sempre per un film diretto da Michael Bay, al di sotto dei 12.4 milioni di dollari guadagnati da “The Island” nel 2005.

Al quinto posto è oramai inesorabile la discesa del film dell’anno” The Batman”, che alla sua sesta settimana incassa 6.500.000 dollari con una media di $ 1.998 dollari per schermo in 3.254 sale. Il film con Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello ha guadagnato 359.002.000 milioni di dollari a livello internazionale, raggiungendo l’introito mondiale di 710.9 milioni di dollari.

Ecco la top ten completa

1 – Sonic the Hedgehog 2

Regia: Jeff Fowler

Settimane: 1

week-end: $ 71,000,000 (totale: $ 71,000,000)

Schermi: 4.234

Distribuzione: Paramount

2 – Morbius

Regia: Daniel Espinosa

Settimane: 2

week-end: $ 10.200,000 (totale: $ 57.077.000)

Schermi: 4.268

Distribuzione: Sony Pictures

3 – The Lost City

Regia: Aaron Nee, Adam Nee

Settimane: 3

week-end: $ 9.165.000 (totale: $ 68.854.000)

Schermi: 3.797

Distribuzione: Paramount

4 – Ambulance

Regia: Michael Bay

Settimane: 1

week-end: $ 8.700.000 (totale: $ 8.700.000)

Schermi: 3.412

Distribuzione: Universal

5 – The Batman

Regia: Matt Reeves

Settimane: 6

week-end: $ 6.500.000 (totale: $ 359.002.000)

Schermi: 3.254

Distribuzione: Warner Bros.

6 – Everything Everywhere…

Regia: Dan Kwan

Settimane: 3

week-end: $ 6.059.000 (Totale: $ 8.446.000)

Schermi: 1.250

Distribuzione: A24

7 -Uncharted

Regia: Ruben Fleischer

Settimane: 8

week-end: $ 2.650.000 (Totale: $ 142.952.000)

Schermi: 2.318

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

8 – Jujutsu Kaisen 0: The Movie di FUNimation

Regia: Seong-Hu Park

Settimane: 4

week-end: $ 800.000 (Totale: $ 33.100.000)

Schermi: 850

Distribuzione: Crunchyroll

9 – Spider-Man: No Way Home

Regia: Jon Watts

Settimane: 17

week-end: $ 625.000 (totale: $ 803.816.000)

Schermi: 1.009

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

10 – Sarigama Cinemas RRR

Regia: S. S. Rajamouli

Settimane: 3

week-end: $ 550.000 (totale: $ 13.600.000)

Schermi: 330

Distribuzione: Sarigama

Mina Franza

11/04/2022