Regia: Francesco Mandelli

Cast: Francesca Giordano, Yan Schevchenko, Euridice Axen, Gioele Dix, Shade, Giordano De Plano, Gisella Donadoni, Ugo Conti, Rosario Terranova,

Emanuele Succa, Luca Zunic, Francesco Bottin

Genere: Commedia, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Europictures

Data di uscita: 4 aprile 2019

"Bene ma non benissimo" è una commedia diretta da Francesco Mandelli e presentata in anteprima alla sezione Alice Nella Città al Festival del Cinema di Roma 2018. È prodotta da Viva Productions con il sostegno della Film Commission Piemonte e la collaborazione del FIP. Tra i produttori Fabio Troiano e Vincenzo Terracciano (anche sceneggiatori del film) e Riccardo Neri con la Lupin Film.

Bene ma non benissimo: un sorriso che batte il bullismo

Candida è un'adolescente paffutella e solare, a cui piace ascoltare la musica del famoso rapper italiano Shade di cui è innamorata. Orfana di madre, vive in un piccolo paese in provincia di Palermo insieme a suo padre, salumiere. Nel momento in cui il negozio del padre viene assorbito da un grande centro commerciale, i due sono costretti a lasciare la Sicilia, per raggiungere lo zio Vito a Torino, con la prospettiva di un nuovo impiego e un piccolo alloggio. Con il sorriso che la contraddistingue, Candida affronterà il trasferimento e l'inserimento in una nuova scuola, dove, però, verrà presto presa di mira dai bulli a causa del suo aspetto fisico e del sua accento marcato. Il suo unico amico sarà l'introverso e timido Tutankhamon, nomignolo con cui i bulli prendono in giro il suo nuovo compagno di banco Jacopo, che Candida deciderà di difendere con l'unica arma in grado di sconcertarli, il suo sorriso. La situazione sembra prendere una giusta direzione, fino a quando il padre di Jacopo deciderà separare i due strani amici.

"Bene ma non benissimo" è l'opera prima in solitaria di Francesco Mandelli, che nel 2015 ha co-diretto con Fabrizio Biggio "La solita commedia - Inferno", il suo partner nella sitcom italiana trasmessa da MTV, che li ha resi famosi come duo, e da cui è stato tratto l' omonimo film diretto da Enrico Lando, "I soliti idioti".

Nel cast la giovanissima Francesca Giordano, nota per il ruolo di Santina nella seria "La mafia uccide solo d'estate".

Il titolo è ispirato a quello del singolo del 2017 del rapper italiano Shade, che nel film interpreta il ruolo di se stesso.