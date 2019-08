Regia: Mimmo Calopresti

Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Francesco Colella, Marco Leonardi, Sergio Rubini

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: IIF - Italian International Film

Data di uscita: 17 ottobre 2019

"Aspromonte - La terra degli ultimi" è un film drammatico di Mimmo Calopresti, presentato in anteprima assoluta al sessantacinquesimo Film Festival di Taormina. La sceneggiatura è stata scritta dal regista in collaborazione con Monica Zappelli, co-autrice de "I Cento Passi" del regista Marco Tullio Giordana del 2000.

Nel paesino arroccato della valle dell'Aspromonte calabrese, Africo, alla fine degli anni '50, le pessime condizioni delle vie di comunicazione non permettono ad un medico di arrivare in tempo presso l'abitazione di una donna in gravidanza, che senza l'intervento del dottore muore di parto. L'esigua popolazione, esasperata dalla situazione al limite del paese, quasi in totale stato di abbandono, decide, capitanata dagli uomini, di andare a protestare direttamente presso l'edificio del sindaco.

Il primo cittadino risulta così costretto a promettere la presenza fissa di un medico nel piccolo borgo, ma nell'attesa che venga mantenuta, la comunità decide di darsi da fare per costruire una strada che faciliti la comunicazione e il passaggio in paese: capeggiati da Peppe, interpretato da Francesco Colella, uomini, donne e bambini abbandonano le loro abituali occupazioni per realizzare la nuova via.

Sulla via della modernizzazione, la nuova maestra Giulia (interpretata da Valeria Bruni Tedeschi), che viene dal Nord, cogli l'occasione per poter finalmente insegnare l'italiano nella scuola elementare: "se Africo entrerà nel mondo grazie alla strada, i ragazzi dovranno conoscerlo prima, imparando a leggere e a scrivere". Ma per colui che detta la vera legge nel paese, Don Totò, Africo non può diventare un paese "italiano"...

In "Aspromonte - La terra degli ultimi" troviamo Marcello Fonte (premio per il Miglior Attore a Cannes, ai Nastri d'Argento e agli European Film Awards per "Dogman" di Matteo Garrone del 2018), Valeria Bruni Tedeschi ( Migliore Attrice Protagonista ai David di Donatello per "La pazza gioia" nel 2017 e per "Il capitale umano" nel 2014, entrambi di Paolo Virzì), Francesco Colella, Marco Leonardi, Sergio Rubini e Elisabetta Gregoraci.