Regia: Gerard Bush, Christopher Renz

Cast: Jena Malone, Kiersey Clemons, Janelle Monáe, Jack Huston, Eric Lange, Gabourey Sidibe, Lily Cowles, Robert Aramayo, Caroline Cole, Lyle Brocato

Genere: Horror, colore

n/d132 minuti

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 28 maggio 2020.

"Antebellum" è un thriller americano che segna il debutto nel lungometraggio narrativo per il team di sceneggiatori e registi di Gerard Bush e Christopher Renz. Il duo vanta una vasta esperienza nei video musicali.

"Antebellum" è un film horror in cui l'autrice di successo Veronica Henley si ritrova intrappolata in una realtà da incubo e deve trovare un modo per liberarsi.

Antebellum: in trappola in due spazi temporali

"Antebellum" vede come attrice protagonista Janelle Monáe, nei panni della scrittrice di successo Veronica. Le notizie sulla trama del film sono ancora incerte, ma dal teaser rilasciato dalla casa di distribuzione Eagle Pictures sembra che la Veronica di Monáe esista sia nel presente che nell'antebellum, periodo pre-guerra civile del sud americano. Il modo in cui si muove tra questi spazi temporali è appena accennato, ma dalla tensione trasmessa dalle immagini, non sembra un'azione volontaria: qualunque cosa stia succedendo, solleva domande avvincenti sulla relazione dell'America con il suo passato e probabilmente, su come devasta ancora il presente.

"Antebellum" si presenta con un teaser intrigante: un film horror che sembra possedere un ricco sotto-testo sull'impatto duraturo della schiavitù e su come, mentre la tecnologia cambia e si rinnova, i rapporti umani sembrano restare fissi, se non addirittura retrocedere.

"Antebellum" presenta un cast stellare, anche se i vari ruoli sono ancora sconosciuti: oltre a Janelle Monáe ("Homecoming", del 2020 di Julia Roberts, "Harriet", del 2019 di Kasi Lemmons) troviamo Kiersey Clemons ("Flatliners - Linea mortale" del 2017 di Niels Arden Oplev), Jena Malone ("Animali notturni", del 2016 di Tom Ford e "Vizio di forma" del 2014 di Paul Thomas Anderson) e Gabourey Sidibe ("Grimsby - Attenti a quell'altro" del 2016 di Louis Leterrier).