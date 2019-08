Titolo originale: American Skin

Regia: Nate Parker

Cast: Nate Parker, Omari Hardwick, Theo Rossi, Beau Knapp

Genere: Drammatico

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

Il secondo film da regista di Nate Parker ("The Birth of a Nation - il risveglio di un popolo") sarà presentato alla 76ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, nella sezione “Sconfini”.

American Skin: lotta per la giustizia

Privato di un processo equo a seguito della morte di suo figlio adolescente (il suo unico figlio) per mano di un poliziotto bianco, "American Skin" segue le orme di "La parola ai giurati" e "Quel pomeriggio di un giorno da cani", raccontando le azioni disperate di un veterano di guerra di colore che decide di sequestrare l’intero dipartimento di polizia e organizzare lui stesso un processo per ottenere finalmente giustizia.

L'uscita nelle sale è prevista per il 2020, ma il film verrà presentato in anteprima alla 76° edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tuttavia, fin dall'annuncio, c'è stata subito polemica per via dello scandalo mediatico che ha coinvolto il regista, autore e interprete della pellicola. Nate Parker aveva subito un processo a seguito di un'accusa di stupro nel 1999, quando si trovava al college. All'epoca il processo durò due anni e il regista venne dichiarato innocente, ma l'episodio continua a tormentarlo, come ha già fatto anche all'uscita del suo precedente film, "The Birth of a Nation", presentato alla Festa del cinema di Roma nel 2016.

Spike Lee ha dichiarato, a proposito del film: “Mio fratello, Nate Parker, ha ideato un tour de force coraggioso. Non ero rimasto così colpito da un film come questo da tanto, tanto tempo.”