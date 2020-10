Titolo originale: 100% Wolf

Regia: Alexs Stadermann

Genere: Animazione, Colore

Durata: 85 minuti

Produzione: USA

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 29 Ottobre 2020

"100% Lupo" è un film d'animazione diretto dal regista Alexs Stadermann, tratto dal libro omonimo, scritto dall'autrice Jayne Lyons ed esplora l'imbarazzo di diventare un adolescente, in particolare quando sei un po' diverso...

"100% Lupo" sarà presentato nella sezione Eventi Speciali di Alice nella città sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, con una proiezione in anteprima alla Nuvola dell'EUR sabato 24 ottobre.

100% Lupo: la trama

Freddy Lupin è l'erede alla guida di un'orgogliosa linea familiare di lupi mannari. Il giovane è un outsider che sta lottando per identificarsi con il suo "branco" di licantropi. Allo scoccare del suo 14° compleanno, durante il rito della sua prima trasformazione qualcosa va storto e si trova trasformato in un feroce… barboncino.

L'animaletto viene isolato dagli anziani del branco e preso in giro dai suoi cugini, i gemelli Harriet & Chariot. Il protagonista ha tempo fino al prossimo sorgere della luna per dimostrare di avere il cuore di un lupo, o rischiare di essere cacciato per sempre. Con l'aiuto di un improbabile alleato, un randagio di strada chiamato Batty, Freddy deve superare il suo aspetto rosa e soffice per dimostrare di essere ancora al 100% Lupo.

Regia e crew

Alla regia di "100% Lupo" abbiamo Alexs Stadermann, che ha diretto anche i due film d'animazione sulla celebre Ape Maia: "L'Ape Maia - il film" e "L'Ape Maia - le olimpiadi di miele".

Fin Edquist è lo sceneggiatore di "100% Lupo". Per quanto riguarda i doppiatori della versione italiana del film, troviamo tre nomi popolari tra i creatori di contenuti per bambini sul web: Ninna & Matti (Mattia Stagni e Corinna Navoni), coppia nella vita e su YouTube, hanno dato la voce ai gemelli Harriet & Chariot, e Captain Blazer (Samuele Matteini) che nella vita è il guru della community di Fortnite Italia con i suoi 1.32mln di fan su YouTube, qui interpreta il mentore Bruno, leale, onesto e risoluto.