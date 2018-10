L'ape Maia - Le olimpiadi dI miele - Recensione: una storia zuccherina dai grandi valori sociali

Maia e i suoi amici ritornano sul grande schermo per una nuova avventura, questa volta la simpatica apetta dovrà superare se stessa per poter salvare il suo alveare, Campo di Papaveri, partecipando con una improbabile squadra alle formidabili olimpiadi di miele che si tengono nell'imponente e super disciplinata città di Buzztropolis. I registi Alexs Stadermann, Noel Cleary e Sergio Delfino firmano un opera che è creata a tutto tondo per i pubblico dei più piccoli.

"L'ape Maia - Le olimpiadi di miele" è un classico film per bambini, che riesce comunque a far sorridere anche gli adulti. Un film gradevole nel complesso, che racconta una storia semplice ma ricca di valori sociali, l'amicizia e il lavoro di squadra e sopratutto il rispetto per tutti gli esseri viventi sono i principali messaggi che emergono da questo cartone animato.

La grande protagonista è la dolce e pimpante Maia, che in questa avventura affronta alcune delle difficoltà tipiche dei bambini della sua età: la rivalità, la non - accettazione e persino l'esclusione. Inoltre, l'ape Maia dovrà imparare a gestire la sua irrefrenabile voglia di voler risolvere tutti i problemi da sola e imparare a fidarsi e a farsi guidare dai suoi amici e dal gruppo per realizzare progetti più importanti.

L'ape Maia - Le olimpiadi di miele: una grafica super moderna che racconta una storia antica

L'elemento che salta subito all'occhio guardando questo lungometraggio animato è senza ombra di dubbio la grafica. Sembra di poter toccare con mano le gocce di rugiada sulle foglie dei coloratissimi fiori del prato in cui vive Maia. I colori sono sgargianti e le immagini assolutamente armoniose che rendono la storia che di per sé è già vivace e allegra, ancora più frizzante e accattivante. Il design e l'animazione di questo film vincono su tutto e non è comunque un operazione così semplice come si può erroneamente pensare, anche perché la storia dell'ape Maia ha origini antiche, infatti, prende spunto da un romanzo tedesco pubblicato per la prima volta nel 1912.

Un altro aspetto da non sottovalutare di questa pellicola è che la trama gira intorno a personaggio femminile, il che non è così frequente, la maggior parte dei film di animazione, ha, al loro centro, dei protagonisti maschili. Maia si propone come un modello di riferimento che promuove i valori dell'uguaglianza e delle diversità.

"L'ape Maia - Le olimpiadi di miele" è un bel film per le famiglie, in cui i bambini si divertono e i genitori possono rilassarsi e magari anche loro tornare a sentirsi come i piccoli almeno per 85 minuti.

Chiara Broglietti