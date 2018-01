Tre manifesti a Ebbing, in Missouri: la provincia americana cornice perfetta per personaggi agli estremi tra levatura culturale e umana ma quasi tutti unpolitically correct

Che tre supporti fatiscenti per poster pubblicitari andranno a rappresentare la tela sulla quale si delineerà tutta la commedia "Tre Manifesti a Ebbing, Missouri" lo si evince già dall’incipit del film (oltre che dal titolo) in cui una panoramica li riprende sulla bella voce di Renée Fleming che canta Last Rose of Summer di Friedrich von Flotow. Altrettanto bella musica country e sonate di Carter Burwell al piano accompagnano in maniera più pertinente le vicende degli eterodossi abitanti di Ebbing in Missouri.

Una donna disperata di nome Mildred Hayes ( Frances Mac Dormand ) sette mesi dopo che la figlia è stata violentata e uccisa decide che la polizia non ha fatto abbastanza per scovare i colpevoli. Noleggia tre enormi spazi pubblicitari e vi pubblica frasi di recriminazione verso lo sceriffo locale Bill Willoughby (Woody Harrelson) e inizia una sua personale crociata verso tutti coloro che si schierano dalla parte delle forze dell’ordine. Il maggior godimento per lo spettatore viene proprio dall’eccentrica maniera di comportarsi di Mildred. Sboccata, irriverente, anche violenta verbalmente e nelle azioni, ma con una mente fresca, lucida, incredibilmente moderna e sempre pronta alla battuta tagliente e originale.

La sceneggiatura, scritta dallo stesso regista Martin McDonagh, è certamente uno degli aspetti più considerevoli del film. I personaggi sono tutti individui di provincia e la loro semplicità viene continuamente espressa nei loro discorsi e nei loro modi di parlare. La giustizia dalle loro parti è del tutto aleatoria: se non ci pensano le forze dell’ordine, si imbraccia un fucile, si confezionano delle molotov e si rimedia in maniera indipendente. Atteggiamenti razzisti, discriminatori vengono candidamente espressi da coloro che sono consapevoli di possederli e tra le righe dei discorsi di coloro che non lo sono. Le menti semplici dei provinciali di Ebbing sono fin troppo preposte a un atteggiamento manicheista e finiscono inevitabilmente per schierarsi con una delle due parti con enorme fervore, salvo poi cambiare idea e abbracciare con altrettanto fervore la causa opposta. La bellezza di "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" sta proprio in questa freschezza degli atteggiamenti degli inusitati protagonisti uniti a una fervente ironia delle loro battute. D’altronde il film arriva nelle sale avendo già ricevuto una sequela di riconoscimenti internazionali tra cui quelli per la sceneggiatura a Venezia e ai Golden Globe nel 2017.

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri: rilevanti prove attoriali per molti dei protagonisti restituiscono alla stravagante vicenda una connotazione realistica

Si potrebbe trattare di un one men show quello di Frances Mac Dormand se non fosse che tutti gli altri attori donano a loro volta delle interpretazioni magistrali. Abbiamo già detto di Woody Harrelson ma dobbiamo elogiare forse ancora di più Sam Rockwell che, nei panni del vice sceriffo Dixon, dà vita al non facile ruolo del poliziotto razzista, violento, mammone e con la più becera ignoranza che la peggiore provincia americana possa sfornare. Non possiamo non citare Peter Dinklage che recita al meglio nel ruolo di amico e spasimante di Mildred, il suo nanismo ben si presta a una serie di battute di bassa levatura sul suo ruolo.

"Tre manifesti a Ebbing, Missouri" scorre abbastanza fluido, lo spettatore è costantemente sorpreso dalla follia dei protagonisti, anche se ci sono dei momenti un po' noiosi. Uno dei maggior pregi della trama è proprio la rappresentazione del cambiamento dei sentimenti e dei comportamenti dei vari individui unito all’indulgenza e accettazione dei comportamenti altrui. Un poco unpolitically correct, un po' open-minded, un po' pulp un po' buonista, come tutti noi.

Marco Marchetti