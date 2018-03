Regia: Lenny Abrahamson

Cast: Domhnall Gleeson, Ruth Wilson, Will Poulter, Charlotte Rampling, Kate Phillips, Lorne MacFadyen, Josh Dylan, Tim Plester, Darren Kent, Alison Pargeter

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, Gran Bretagna, Spagna, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 13 settembre 2018

Il vecchio castello della città di Hundreds Hall è abitato dai discendenti dei nobili Ayres: la madre e i suoi sette figli, che per tutta la vita non hanno potuto fare altro che osservare la decadenza della loro famiglia. A causa della mancanza di denaro, il magnifico castello in cui vivono viene trascurato, insieme a lui anche il giardino, mentre la maggior parte delle sfarzose stanze sono completamente abbandonate e i pochi ospiti vengono ospitati in salotto.

Per gli Ayres sono arrivati i tempi, in cui avere una provenienza nobile è un dato sconveniente. Gli anziani abitanti della casa, tra cui la signora Ayres, educati secondo le antiche tradizioni, faticano ad accettare le innovazioni della vita moderna e soltanto il figlio, ferito in guerra, dà alla madre e alla sorella un senso di sicurezza, anche se debole.

Un caldo giorno d’estate nel castello viene chiamato il giovane dottor Faraday, figlio di una ex governante, per visitare la giovane signorina Ayres. Il medico non sospetta che questa visita segnerà l’inizio di una serie di cambiamenti che in primo luogo riguarderanno la sua vita. Innamorato poi della sua paziente, Faraday cerca di rimanere presso la casa anche quando la famiglia non ha bisogno di suoi sevizi, divenendo così testimone di molti avvenimenti misteriosi. Si tratta di un’interferenza di forze sovrannaturali strettamente collegate con il destino della famiglia Ayres.

The Little Stranger: dal romanzo al film

Dopo l'enorme successo di "Room", che valse all'attrice Brie Larson l'Oscar come Miglior attrice protagonista e allo stesso Lenny Abrahamson una candidatura come Miglior regia, il regista irlandese torna sul grande schermo con "The Little Stranger".

La pellicola è un adattamento dell’omonimo romanzo di Sarah Waters, conosciuto in Italia come "L’ospite", pubblicato nel 2009 e che portò l'autrice sul podio del Booker Prize.

Il cast di "The Little Stranger" comprende Domhnall Glesson ("Anna Karenina", "Questione di tempo", "Revenant - Redivivo", "Vi presento Christopher Robin"), Ruth Wilson ("Saving Mr. Banks"), Will Pouter ("Le cronache di Narnia - Il viaggio del veliero", "Maze Runner - La rivelazione") e Charlotte Rampling ("La duchessa", "Giovane e bella", "Hannah", "Red Sparrow").