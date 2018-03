Regia: Rupert Everett

Cast: Rupert Everett, Colin Firth, Emily Watson, Tom Wilkison, Hugh Dancy, Edward Fox, Colin Morgan, Miranda Richardson, John Standing, Daniel Weyman, Edwin Thomas, André Penvern

Genere: Commedia, Colore

Durata: 105 minuti

Produzione: Italia, Belgio, Germania, Gran Bretagna, 2018

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 12 aprile 2018

"The Happy Prince" pone sul grande schermo gli ultimi anni di vita del grande artista Oscar Wilde. Il processo per omosessualità si era concluso con una condanna di due anni per lo scrittore che, una volta uscito dal carcere, si reca a Parigi. Fallito il tentativo di riconciliarsi con la moglie, si riavvicina a Lord Douglas ma questa riunione non gli farà di certo bene. Non gli resta, allora, che rifugiarsi nella scrittura.

The Happy Prince: l'Oscar Wilde di Rupert Everett

"The Happy Prince" è un film diretto, scritto e interpretato da Rupert Everett ("Il matrimonio del mio migliore amico", "Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali"), che veste i panni dell'artista Oscar Wilde. La rappresentazione del celebre scrittore non è, di certo, celebrativa. Al contrario Everett decide di mostrare il dramma psicologico di cui soffrì profondamente Wilde, soprattutto dopo aver subito il processo per omosessualità.

Il cast della pellicola è colmo di attrici e attori acclamati dal pubblico: l'attore premio Oscar Colin Firth ("Il Discorso del Re", "Magic in the Moonlight", "Il mistero di Donald C.", "Mamma Mia - Ci risiamo!", "Il ritorno di Mary Poppins") interpreta Reggie Turner, un caro amico di Wilde; Colin Morgan (il famoso Merlino della serie televisiva "Merlin") è Lord Douglas; Emily Watson ("The Water Horse - La leggenda degli abissi", "Anna Karenina", "La teoria del tutto") veste i panni di Constance Lloyd, la moglie dello scrittore.

"The Happy Prince" è stato presentato in anteprima il 21 gennaio 2018 al Sundance Film Festival 2018.