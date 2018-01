Skyscraper – 2018

Regia: Rawson Marshall Thurber

Cast: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber, Chin Han, Roland Møller

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 19 luglio 2018

Il sistema di sicurezza dei grattacieli è affidato all'ex agente dell'FBI e veterano di guerra Will Ford: l'uomo viene accusato di essere il responsabile dell'incendio divampato nel grattacielo più alto del mondo. In una corsa contro il tempo Will dovrà salvare la sua famiglia, rimasta intrappolata tra le fiamme.

Skyscraper: una corsa contro il tempo

Scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, "Skyscraper" ha come protagonista Dwayne "The Rock" Johnson. Il regista torna sul grande schermo dopo i suoi due lungometraggi di successo, "Palle al balzo - Dodgeball" (2004) e "Una spia e mezzo" (2016), di cui fu anche interprete. La star "The Rock", inoltre, aveva già collaborato con il regista per "Una spia e mezzo" (2016) e, dopo "Fast e Furious 8" (2017) e "Jumanji - Benvenuti nella giungla" (2018), sarà il protagonista Will Ford in questo film d'azione.

Dopo una carriera da agente dell'FBI, Will Ford diventa il responsabile della sicurezza dei grattacieli. Sfortunatamente, è proprio sul grattacielo più alto del mondo che divampa un incendio e Will ne è accusato. Ma questo non è tutto: la sua famiglia è intrappolata tra le fiamme e rischia di non sopravvivere. Il protagonista, determinato a risolvere la situazione per il meglio, dovrà fare una vera e propria corsa contro il tempo, sia per salvare la sua famiglia sia per ripulire la sua immagine e dimostrare di non essere il vero responsabile.

Le riprese della pellicola hanno avuto luogo a Vancouver, nella provincia canadese della Columbia Britannica. Il film sarà distribuito dalla Universal Pictures.