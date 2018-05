Regia: Jacopo Rondinelli

Cast: Lorenzo Richelmy, Ludovic Hughes, Simone Labarga, Matt Rippy

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: Settembre 2018

"Ride" è un film d'azione di Jacopo Rondinelli, prodotto dalla Lucky Red, Mercorious con Tim Vision e vede per protagonisti Lorenzo Richelmy e Ludovic Hughes.

Ride: corsa per la sopravvivenza

"Ride" mette in scena la storia di due amici, Max e Kyle, che sono dei riders acrobatici. Per questa loro passione, ricevono la proposta di partecipare a una enigmatica gara di downhill, con un premio di 250.000 $. I due, inizialmente, accettano senza esitare, per poi scoprire la verità. Ormai è troppo tardi, quando capiscono che dovranno spingersi oltre i propri limiti fisici e psicologici, perciò questa sarà per loro una vera e propria gara di sopravvivenza. È una gara letale, che solo chi è in grado di resistere a emozioni estreme potrà superare.

"Ride" sfrutta al massimo la capacità delle telecamere Go Pro, per portare sul grande schermo tutta l'adrenalina di questo sport estremo, come nessun'altra tecnica sarebbe capace di fare.

La pellicola è diretta da Jacopo Rondinelli e scritto, co-prodotto e supervisionato artisticamente da Fabio Guglione e Fabio Resinaro, già registi di "Mine" che, arrivato nelle sale nel 2016, ha ricevuto molti commenti positivi dal pubblico e dalla critica, che lo ha considerato un caso di rinnovamento e rinascita del cinema italiano.

Il protagonista di "Ride" è interpretato da Lorenzo Richelmy, attore italiano, che ha lavorato al fianco di Elena Sofia Ricci e Rocco Papaleo in "Il pranzo della domenica" (2002) di Carlo Vanzina. Nel 2012 è il protagonista di "La terra e il vento" film d'esordio di Sebastian Maulucci. L'anno seguente ha preso parte a "Il terzo tempo" di Enrico Maria Artale. Nel 2014 è stato impegnato in TV nella fiction "Sotto una buona stella" in cui impersona il figlio di Carlo Verdone.