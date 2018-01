Regia: Malcolm D. Lee

Cast: Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Yvonne Orji, Mary Lynn Rajskub, Ben Schwartz, Anne Winters. Taran Killam, Megalyn Echikunwoke, Keith David

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 15 novembre 2018

Un gruppo di adulti, tutti con gli impieghi più disparati, è costretto a tornare a scuola a frequentare le scuole serali per poter finalmente finire la scuola superiore e ottenere il diploma.

Night School: una commedia all-black per Kevin Hart

"Night School" è una commedia nata da un'idea di Kevin Hart, che è anche produttore del film insieme a Will Packer. Kevin Hart è un comico statunitense che ha iniziato la sua carriera con la stand-up comedy ed è poi apparso in vari film, soprattutto di genere comico o legati alle produzioni di Judd Apatow, come "40 anni vergine", "Il funerale è servito", "Poliziotto in prova", e "Jumanji".

Il produttore Will Packer invece è un imprenditore, fondatore della Will Packer Productions, noto per aver spesso prodotto pellicole low budget che poi si sono rivelate di grande successo al botteghino, come "Straight Outta Compton", cosa che l'ha reso uno dei nomi più famosi e richiesti di Hollywood.

Il regista di "Night School" è Malcolm D. Lee, regista che ha già diretto commedie come "Soul Men" e "Scary Movie 5", cugino del celebre regista afroamericano Spike Lee. Invece tra gli sceneggiatori della pellicola possiamo trovare anche Nicholas Stoller, regista e sceneggiatore legato alla commedia che ha anche diretto i film "Non mi scaricare" e il dittico di "Cattivi vicini", con protagonista Seth Rogen.

Le riprese del film sono iniziate nel settembre del 2017, e si sono svolte principalmente nei dintorni di Atlanta, in Geogia. Il film è una commedia all-black: il cast infatti è quasi completamente di colore, cosi come di colore sono anche il produttore Packer e il regista Lee.