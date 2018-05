Regia: Volfango De Biasi

Cast: Alessandro Preziosi, Sarah Felberbaum, Vincenzo Crea, Leonardo Pazzagli, Sabrina Martina.

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 8 novembre 2018

"Nessuno come noi" è una commedia sentimentale ambientata a Torino negli anni Ottanta, che ripercorre gli intrecci amorosi di diversi personaggi della pellicola durante la loro quotidianità molto lontana dai problemi del mondo moderno.

Al centro della narrazione ci sono le emozioni che prova un giovane cuore infranto, quello del personaggio principale Vincenzo, quando scopre che la sua migliore amica, di cui è segretamente innamorato, Caterina, si fidanza con Romeo, il nuovo arrivato. O quando viene a sapere che la sua insegnante di Italiano, Betty Bottone ha una relazione sentimentale con il padre di questo nuovo ragazzo.

In un liceo statale torinese Vince, Cate e Romeo si imbatteranno in problemi che li porteranno a scoprire se stessi e a capire quanto sia importante non avere paura delle proprie debolezze, trasformandole in un punto di forza.

Nessuno come noi: la produzione

"Nessuno come noi" è un film tratto dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini e diretto dal regista italiano Volfango De Biasi, conosciuto principalmente per aver realizzato i film di Natale alternativi, come "Un Natale stupefacente" (2014), "Natale col boss" (2015) e "Natale a Londra - Dio salvi la Regina" (2016).

Le riprese del film "Nessuno come noi" sono iniziate nel novembre del 2017 e sono durate 5 settimane coinvolgendo diverse località centrali della Città di Torino come, la Galleria Umberto I, al Parco del Valentino, i Murazzi, Piazza Vittorio Veneto, un B&B, il Liceo Segrè. Inoltre tra il cast presente nella pellicola troviamo un noto attore italiano, Alessandro Preziosi, famoso per i suoi ruoli nei film come "Mine vaganti" (2010), "Maschi contro femmine" (2010) e nella serie televisiva "I Medici" (2016)

"Nessuno come noi" è prodotto da Italian International Film in collaborazione con il Film Commission Torino Piemonte e distribuito nelle sale da Vision Distribution.