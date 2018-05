Lazzaro felice (2018)

Regia: Alice Rohrwacher

Cast: Nicoletta Braschi, Sergi López, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno, Natalino Balasso, Adriano Tardioli, Luca Chikovani, Leonardo Nigro, Gala Othero Winter

Genere: Drammatico

Durata: 130 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 31 Maggio 2018

"Lazzaro felice" è la storia dell'amicizia tra Lazzaro, un contadino di quasi vent'anni, e Tancredi, un giovane ragazzo viziato dalla sua immaginazione sconfinata. Lazzaro è un ragazzo che sorride alla vita, la sua bontà e ingenuità lo fanno apparire una persona stupida e ingenua di cui poter approfittare con facilità, ma lui è una persona buona che non riesce a pensare male del prossimo, perché crede negli esseri umani. La sua personalità lo porta ad approcciarsi con il mondo in modo aperto e sereno, un criterio che gli uomini da sempre ignorano.

Lazzaro felice: un'amicizia oltre i confini del tempo e dello spazio

"Lazzaro felice" mette in scena la nascita di un'amicizia in maniera sincera, che però si imbatte nel bel mezzo di trame contorte, di segreti e di bugie. Tancredi, per Lazzaro, rappresenta la prima vera amicizia. Il loro è un tipo di rapporto luminoso, giovane, formativo e indimenticabile per entrambi. È un'amicizia in grado si oltrepassare le barriere del tempo, e soprattutto così forte, da riuscire a superare le conseguenze devastanti di un grande inganno.

Per ritrovare il suo amico, Lazzaro, dopo una serie di vicissitudini, decide di spostarsi dalla sua amata campagna per varcare le soglie della città, che per lui è tanto grande quanto vuota.

Alice Rohrwacher, già vincitrice del Gran Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes nel 2014, quest'anno si ripresenta in concorso con questa pellicola, che non è solo la storia di un'amicizia, ma come lei stessa affarma: "Lazzaro Felice" è la storia di una piccola santità senza miracoli, senza superpoteri o effetti speciali: la santità dello stare al mondo, e di non pensare male di nessuno, ma semplicemente di credere negli altri esseri umani. Racconta la possibilità della bontà, che gli uomini da sempre ignorano, ma che si ripresenta, e li interroga con un sorriso.