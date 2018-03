Regia: Michele Soavi

Cast: Paola Cortellesi, Stefano Fresi

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 1 gennaio 2019

In una cittadina nordica, la Befana si aggira per le case di tutti i bambini per riempire, come da tradizione, le calze appese ai camini. Ma questa è una Befana davvero particolare, che di notte diventa una ragazza ordinaria che fa l'insegnante. Peccato, però, che uno dei suoi viaggi in cielo non passi inosservato agli occhi di uno smartphone che carica l'incredibile video nel web...

La Befana vien di notte: Paola Cortellesi e Stefano Fresi di nuovo insieme sul grande schermo

Michele Soavi ("Arrivederci amore, ciao", "Il sangue dei vinti") torna al cinema con una commedia italiana davvero particolare. I due interpreti principali sono Paola Cortellesi ("Nessuno mi può giudicare", "Un boss in salotto", "Scusate se esisto!", "Gli ultimi saranno ultimi", "Come un gatto in tangenziale") e Stefano Fresi ("Smetto quando voglio", "Noi e la Giulia", "Nove lune e mezza", "La casa di famiglia", "Sconnessi").

Il film è distribuito in Italia da Lucky Red.