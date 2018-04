It: Chapter Two: James McAvoy e Bill Hader in trattative

“It: Chapter Two”, le riprese inizieranno a Luglio 2018, in trattative per entrare nel cast James McAvoy e Bill Hader, per affiancare Jessica Chastainn.

It: Chapter Two: tutto quello che sappiamo

“It: Chapter Two” è il nuovo adattamento del classico di Stephen King. Jessica Chastain è già stata scritturata per far parte della pellicola, James McAvoy e Bill Hader sono in trattative per affiancarla.

Il secondo adattamento dell’opera di Stephen King si concentra sulle versioni per adulti dei personaggi che sono stati costretti al terrore dal pagliaccio/demone Pennywise, il film uscito nelle sale nel 2017 ha incassato 700 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il cast e i personaggi

Se le trattative andranno a buon fine, James McAvoy interpreterà il ruolo dell’adulto Bill Denbrough, il leader non ufficiale del gruppo di ragazzi soprannominato Losers Club, che cresce fino a diventare un autore di successo. Quando torna ad affrontare il suo passato, la sua vecchia balbuzie riemerge. Jaeden Lieberher ha interpretato il personaggio nel primo film. Bill Hader interpreterà l’adulto Richie Tozier, che crescendo diventa un DJ. Finn Wolfhard ha interpretato il personaggio nella prima versione. Jessica Chastain, candidata ai Premi Oscar per “The Help” (2011) e “Zero Dark Thirty” (2012), ha già firmato per interpretare Beverly Marsh, membro femminile solitario del gruppo che da adulta sposa un uomo violento.

Bill Skarsgard tornerà come Pennywise. Ci si aspetta che i bambini attori del film, Lieberher e Wolfhard, tornino nelle scene di flashback. La produzione di “It: Il secondo capitolo” è programmato per luglio e sarà distribuito nelle sale da Warner Bros. il 6 settembre 2019.

Dietro la macchina da presa ritroviamo Andy Muschietti, e la sceneggiatura sarà affidata nuovamente a Gary Dauberman.

Barbara Muschietti, Dan Lin e Roy Lee sono i produttori, mentre alla produzione esecutiva ci sono Seth Grahame-Smith e David Katzenberg.

McAvoy lo scorso anno ha partecipato al film horror di successo “Split” ed ha collaborato con Charlize Theron in “Atomic Blonde“.

Bill Hader, che è stato parte del cast del “Saturday Night Live” è attualmente protagonista di “Hry Barry”, una commedia dark su un killer che si muove sulle scena di Los Angeles.

Mariateresa Vurro

13/04/2018