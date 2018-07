In viaggio con Adele (2018)

Regia: Alessandro Capitani

Cast: Sara Serraiocco, Alessandro Haber, Isabella Ferrari e Patrice Leconte.

Genere: Commedia, Colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 13 settembre 2018

"In viaggio con Adele" è il titolo della nuova commedia del regista e sceneggiatore italiano Alessandro Capitani vincitore del David di Donatello con il cortometraggio "Bellissima". A collaborare con il regista ci sono Alessandro Haber, noto attore presente anche in "Quanto Basta" e "Youtopia"; e Isabella Ferrari vista anche nel cast di "Euforia" in uscita a ottobre 2018.

In viaggio con Adele: riporta sul grande schermo la sindrome di Asperger

In seguito al successo della commedia "Quanto Basta" di Francesco Falaschi, che racconta al pubblico le avventure di un ragazzo afflitto dalla sindrome di Asperger con la partecipazione di Alessandro Haber, anche Alessandro Capitani ha deciso di descrivere la vita di una giovane ragazza afflitta dalla stessa sindrome.

La pellicola infatti narra di una ragazza venticinquenne, Adele, con la sindrome di Asperger, che non ha mai conosciuto suo padre e da sempre vive con Margherita, una mamma molto apprensiva. Il mondo di Adele viene completamente stravolto con l'improvvisa morte della madre.

Abbandonata da tutti i parenti, che non hanno nessuna intenzione di prendersene cura, Adele incontra un vecchio attore sessantacinquenne, Aldo, arrivato in Puglia proprio per assistere al funerale di Margherita. In quell'occasione Aldo scopre di essere il padre di Adele, ritrovandosi così costretto non solo a doverle dirle la verità, ma anche ad accompagnarla dalla nonna materna, unica parente apparentemente disponibile a tenere la ragazza.

Inizia così un viaggio attraverso una Puglia inospitale dove due perfetti sconosciuti, molto diversi fra loro, sviluppano piano piano un rapporto forte ed unico.

Le riprese della pellicola sono continuate per 5 settimane spostandosi dall'Italia, in Puglia e nel Lazio, alla Francia a Parigi. Responsabile della sceneggiatura è Nicola Guaglianone addetto ai lavori anche in "Non ci resta che il crimine" e "Benedetta Follia" di Carlo Verdone.