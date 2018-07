Cinque film sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche in questa prima settimana di luglio, tre titoli sono veramente da non perdere.

Film al cinema dal 5 luglio: i film più attesi

Uno dei film più attesi in uscita da oggi al cinema è sicuramente il quarto capitolo della saga di “The Pourge”. Nel film “La prima notte del giudizio” diretto da Gerard McMurray, si scoprirà come è nato “lo sfogo”, di come l’associazione NFFA decise di proporre un test per minimizzare la percentuale di criminalità. La teoria prevedeva uno sfogo di aggressività per una sola notte in una comunità ristretta. Contagiando poi l’intera nazione.

Dopo “La truffa dei Logan”, Steven Soderbergh torna al cinema con il thriller “Unsane” con Claire Foy protagonista. Girato completamente con un iPhone 7 plus, il film narra la storia di Sawyer Valentini, una giovane donna che cercando di scappare dal suo passato trova rifugio in una clinica psichiatrica dove involontariamente viene sottoposta ad un trattamento. Non riuscendo a capire se sia frutto della sua immaginazione o se è reale quello che gli sta capitando, dovrà affrontare da sola i suoi fantasmi del passato.

In uscita questa settimana al cinema troviamo anche “Prendimi !”, una commedia con Jon Hamm, Jeremy Renner e Ed Helms protagonisti. Basato su una storia vera, il film vede protagonisti un gruppo di amici che fin dall’infanzia per un mese devono giocare a ‘Ce l’hai’. Peccato, però, che il solito vincitore deve recarsi all’altare proprio durante quel periodo.

Film al cinema dal 5 luglio: gli altri film

Presentato in anteprima al Med Film Festival di Roma nel 2017, “Estate 1993” è una pellicola drammatica diretta da Carla Simon Pipó, che ripercorre il viaggio a ritroso di Frida, che all’età di sei anni perde la madre e viene adottata dai sui zii.

In uscita da oggi al cinema anche il trentasettesimo capitolo della saga del gatto giapponese più amato da tutti. Nel film “Doraemon – La grande avventura in Antartide“, Nobita e il suo gatto robot Doraemon, stanco dall’estivo caldo della città, decide di trasportare i suoi amici su un gigantesco iceberg nel bel mezzo del Pacifico. Trovando un anello d’oro, il gruppo si ritroverà a viaggiare indietro nel tempo per risolvere il mistero di questo strano oggetto.

P.S. Da ieri al cinema è presente anche il film “Stronger – Io sono più forte” con Jake Gyllenhaal protagonista. Tratto dal libro autobiografico dal titolo omonimo, è la storia di Jeff, un ragazzo di 27 anni presente alla maratona di Boston del 2013, devastata dall’esplosione di due ordigni a pochi metri dal traguardo che causarono il ferimento di 264 persone.

Tomas Barile

05/07/2018