Conosciuta nel mondo soprattutto per il ruolo di Anastasia Steele nella saga cinematografica “Cinquanta Sfumature”, Dakota Johnson muove i primi passi nel cinema sin da piccola.

Dakota Johnson: il cinema nel sangue

(Austin, 4 ottobre 1989)

Dakota Mary Johnson è nata il 4 ottobre del 1989 a Austin, in Texas da due famosi attori hollywoodiani: Don Johnson e Melanie Griffith. Dopo sette anni dalla nascita dell'attrice, i genitori divorziano. Dakota ha due fratellastri da parte di madre e quattro da parte di padre.

Dakota Johnson: ascesa al successo

Compie il suo debutto al cinema nel 1999, a soli 10 anni, recitando a fianco della madre in “Pazzi in Alabama” di Antonio Banderas (il nuovo marito della madre). Dopo questa prima prima apparizione sul grande schermo, la Johnson decide di concentrarsi sugli studi e frequenta in un primo momento la Aspen Community School, poi Santa Catalina School a Monterey e alla fine New Roads School di Santa Monica. Nel frattempo, la fama continua a perseguitare la giovane che posa in un servizio fotografico per Teen Vogue insieme ai figli di altre celebrità. Nel 2006 riceve il premio Miss Golden Globe e firma un contratto con IMG Models.

Terminati gli studi, Dakota recita al fianco di Justine Timberlake in “The Social Network” avviandosi definitivamente verso la carriera cinematografica. Nel corso degli anni la vediamo in varie pellicole come: “Beastly”, “Goast”, “The Five-Year Engagement” e “21 Jump Street”. Oltre al cinema, la bella e simpatica texana si fa notare anche in televisione interpretando la protagonista della serie “Ben and Kate”, andata in onda per una sola stagione.

Dakota Johnson: una nuova vita da Anastasia Steele

Nel 2013 arriva per Dakota Johnson il vero successo, quando viene scelta per interpretare Anastasia Steele, nella trasposizione cinematografica del bestseller della scrittrice E. L. James “Cinquanta sfumature di grigio” recitando insieme a Jamie Dornan (nel ruolo di Christian Grey). Con un successo interminabile al botteghino, il film viene seguito da "Cinquanta sfumature di nero" (2017) e “Cinquanta sfumature di rosso”(2018).

In “Black Mass – L’ultimo gangster” recita Lindsey Cyr al fianco di Johnny Depp, e nel 2015 è Penelope, figlia del profuttore discografico Harry, nella commedia “A Bigger Splash” firmata da Luca Guadagnino.

Nel 2016 Dakota vince i People Choice Awards nella categoria “Favourite Dramatic Movie Actress” per la sua interpretazione in “Cinquanta sfumature di grigio”.

Marina Kozak