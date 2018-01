Avengers: Infinity War – 2018

Gli Avengers tornano al cinema con un nuovo capitolo della saga, con Thanos come protagonista. La Guerra Civile ha visto la divisione degli Avengers in due fazioni distinte, destinate a riunirsi per distruggere Thanos, determinato a conquistare le sei Gemme dell'Infinito per poter comandare l'intero universo.

"Avengers: Infinity War": il villain come protagonista assoluto della pellicola

Joe e Anthony Russo dirigono il sequel di "Avengers: Age of Ultron". Scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, la pellicola comprende un cast davvero stellare: Robert Downey Jr. ("Zodiac", "Sherlock Holmes", "Iron Man"), Chris Evans ("I Fantastici 4"), Mark Ruffalo ("Shutter Island", "Il caso Spotlight"), Chris Hemsworth ("Thor", "Rush"), Chris Pratt ("Jurassic World", "Passengers"), Scarlett Johansson ("Match Point", "Vicky Cristina Barcelona"), Benedict Cumberbatch ("The Imitation Game", "Doctor Strange"), Tom Holland ("Locke"), Chadwick Boseman ("Gods of Egypt", "Black Panther") e Josh Brolin ("Non è un paese per vecchi", "Sin City", "Ave, Cesare!").

Il villain Thanos, interpretato da Josh Brolin, è il vero motore dell'intera vicenda. Già apparso nel primo "Avengers" e in "Guardiani della Galassia", Thanos sarà il protagonista di "Avengers: Infinity War": intorno a lui e alla sua ricerca delle sei Gemme dell'Infinito ruoteranno, infatti, anche le vicende degli altri personaggi, volte unicamente a cercare di impedire la conquista delle Gemme da parte di Thanos, in una corsa contro il tempo in cui il villain sembra sempre avere la meglio.

"Avengers: Infinity War" non si risolverà in una sola pellicola: i registi Joe e Anthony Russo hanno infatti dichiarato che è previsto un sequel, la cui uscita non avverrà prima di marzo 2019. I grandi affezionati Marvel, però, avranno a disposizione altre due pellicole nell'attesa: "Ant-Man and the Wasp" e "Captain Marvel".