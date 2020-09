Zanka Contact: una grande storia d'amore nell'infernale Casablanca

In cinematografia Casablanca evoca soprattutto un vecchio classico in cui la borghesia europea si divertiva in club fumosi ma altolocati. Con "Zanka Contact", che in questa affascinante capitale viene ambientato, si racconta una vicenda in contesti decisamente di più di basso livello e di più alto realismo in un Marocco contemporaneo.

Non mancano citazioni di vari aspetti europei che il Maghreb ha condiviso con l’Europa negli ultimi cinquant’anni e soprattutto l’amore per il rock degli anni '70.

Il protagonista maschile della vicenda è Larsen, interpretato da un Ahmed Hammoud in stato di grazia, ossia un cantante rock marocchino che spopolava trent’anni prima ma che una vita dissoluta e il consumo di eroina hanno ridotto nel presente a un relitto umano privo di denaro e creatività.

Un giorno, la vettura nella quale transita, si scontra con quella che conduce Rajae, una prostituta poco convinta del suo mestiere e che da del filo da torcere al proprio protettore. É un incontro/scontro nelle quali le loro esistenze cominciano a intrecciarsi in maniera sempre più indissolubile.

Le medine nord africane vengono inquadrate in più riprese con droni per rendere evidente come il loro intricato dedalo di vicoli sia paradigmatico di una società corrotta che coapta i propri abitanti ad esistenze misere e senza via di uscita.

La forza dirompente dell’amore, un amore altamente improbabile

I nostri protagonisti devono combattere contro una sequela interminabile di demoni per sperare di riguadagnarsi una dignità di vita. Mostri esterni, rappresentati da papponi, delinquenti e sicari da loro assoldati. Ma anche mostri interni rappresentati dal proprio passato, fatto di abusi e scelte sbagliate. L’amore è la chiave per vincere contro tutto e tutti e il regista scivola in qualche clichè un po’ troppo abusato, fortunatamente sostenuto in maniera credibile dalle capacità recitative dei due attori e soprattutto di Ahmed che riesce a interpretare un'infinita gamma di sentimenti con il solo sguardo. Indimenticabile la scena nella quale abbraccia Rajae con la sua chitarra elettrica e le fa sentire le vibrazioni sull’addome per indurla a fondere la sua voce con stridio metallico delle corde da lui percosse.

Realismo di personaggi e ambientazioni per un'autenticità ad una narrazione già sperimentata

Incredibile realismo viene rappresentato nella maggior parte delle scene che si svolgono in contesti urbani, ma nella seconda parte della vicenda ci si sposta in ambienti desertici, quasi realizzando un mélange tra un on the road e un western, genere quest’ultimo che il talentuoso regista Ismael El Iraki ha ammesso di conoscere ed amare molto soprattutto nella produzione italiana. Ci sono molte citazioni, certamente sulla vita di Jimi Hendrix, che visse proprio in quella Essauirà dove il nostro Larsen possiede il suo personale studio di registrazione e dove in maniera mirabile induce Rajae ad interpretare con una notevole voce un testo che hanno composto insieme. Ma si cita anche una intera frase che David Lynch fece pronunciare ad un giovanissimo Nicolas Cage in “Cuore Selvaggio” e che ha a che fare con l’abbigliamento pitonato del nostro rocker.

Cifre stilistiche più che collaudate e vicende sentimentali che scorrono su binari già sperimentati vengono percorse in questo “ E’ nata una stella” in salsa magrebina, ma il realismo tiene in piedi la vicenda e la perizia di attori e regista rendono l’opera più che fruibile.

Marco Marchetti