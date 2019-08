Titolo originale: Yuli

Regia: Icíar Bollaín

Cast: Carlos Acosta, Mario Elias, Héctor Noas, Betiza Bistmark Calderón, Edison Manuel Olbera, Keyvin Martinez

Genere: Biografico, Drammatico, colore

Durata: 109 minuto

Produzione: Spagna, 2018

Distribuzione: ExitMedia

Data di uscita: 17 ottobre 2019

"Yuli - Danza e Libertà" è un film biografico della regista Icíar Bollaín che racconta la storia di Carlos Acosta, in arte Yuli, vera e propria leggenda della danza. Il film ha ottenuto 5 candidature a Goya, come Miglior Attore esordiente a Carlos Acosta, Miglior Sceneggiatura non originale a Paul Laverty, Miglior Fotografia a Alex Catalán, Miglior Colonna Sonora a Alberto Iglesias e Miglior Suono a Alberto Ovejero.

Yuli - Danza e Libertà: dall'Havana a leggenda internazionale del balletto

Il soprannome di Carlos Acosta è Yuli: Pedro, suo padre, ha deciso di chiamarlo in questo modo perché lo considera il figlio del dio africano Ogun, un combattente.

Tuttavia, fin dalla giovane età, Yuli ha sempre evitato qualsiasi forma di disciplina e istruzione, lasciando che fosse la strada di un quartiere in decadenza dell'Havana, impoverita e abbandonata, a fargli da scuola.

Accortosi del suo talento, l'unica scuola che suo padre lo costringe a frequentare è la Scuola Nazionale di Cuba di Danza, grazie alla quale Yuli inizia a muovere i primi passi che lo condurranno a diventare una leggenda internazionale del balletto.

Carlos Acosta è stato il primo ballerino nero a esibirsi nei panni di Romeo per il Royal Ballet di Londra, dove per 17 anni è stato riconfermato primo ballerino.

Nel cast di "Yuli - Danza e libertà" vediamo tre attori interpretare i panni del ballerino: Carlos Acosta, ballerino cubano, Edison Manuel Olbera, attore esordiente di soli 10 anni e e Keyvin Martinez, ballerino cubano al suo debutto come attore nei panni del giovane Yuli.

"Yuli - Danza e libertà" è diretto dalla regista, sceneggiatrice e attrice spagnola Iciar Bollain, che ha recitato nel film di Ken Loach del 1995 "Terra e libertà". Tra i suoi successi come regista troviamo "Hola, ¿estás sola?", il suo primo lungometraggio del 1995, "Flores de otro mundo" del 1999 con cui ha vinto il premio per il Miglior Film alla Settimana della Critica del Festival di Cannes dello stesso anno, "Ti do i miei occhi" del 2003 con cui ha ricevuto ben 7 Nomination ai Goya e "Even the Rain" del 2010, Miglior film della sezione Panorama del Festival di Berlino.