Your Honor – Recensione: un ‘on the road’ simbolico

È una sfida continua allo spettatore, l’ultima fatica del regista estone Andres Puustusmaa, che coinvolge lo spettatore di “Your honor” in un gioco continuo di rimandi e citazioni letterarie e cinematografiche. Il Giudice nel suo lavoro è un rigido servitore dello Stato, ma quando è lui coinvolto in un reato, entra in crisi e le sue apparenti certezze si sgretolano in un attimo.

Ma la trama è veramente secondaria in questa pellicola, la vicenda iniziale è solo uno spunto, il ‘MacGuffin’ di Hitchcockiana memoria per giustificare la fuga del protagonista, costretto dalla sua coscienza ad una catabasi interiore prima che fisica. Luogo di questa fuga sono i paesaggi incontaminati della vicina Finlandia, perennemente innevati, che diventano fondale scenico dei molteplici incontri che compie il Giudice, ognuno dei quali lo costringerà a mettere sempre più in discussione i propri principi, per poi concludere il percorso della sua fuga con l’anabasi, cioè con la risalita, e il ritorno nella sua Estonia che aveva abbandonato tanto precipitosamente.

Your Honor: citazioni cinematografiche e letterarie compongono il racconto

Il protagonista è interpretato da un misurato Mait Malmsten, che ha il suo Doppelgänger (ebbene si, non ci facciamo mancare proprio niente) in Märt Avandi. I due attori ingaggiano una gara di bravura nell’interpretare le due anime del Giudice, aiutati da un insieme di comprimari che animano i molteplici ‘quadretti’ in cui è coinvolto il protagonista.

Questi incontri offrono lo spunto al regista per disseminare la pellicola di citazioni: se il viaggio di discesa agli inferi e di risalita attraverso il purgatorio, (quest’ultimo rappresentato come un aereo/casinò) è di ispirazione dantesca, la maniera di raccontarlo attinge a piene mani all’estetica ‘nordica’ del primo Ingmar Bergman, mentre contrappunti simbolici quali la discesa delle scale o l’infilarsi in un tunnel del treno che lo porta via da casa per significare la discesa agli inferi e l’inizio di un viaggio oscuro sono presi a piene mani dalle opere del già citato sir Alfred.

Your Honor: un film per appassionati della settima arte

Si tratta di un film per cinefili insomma, non di grande appeal per il grande pubblico, ma da mostrare nelle scuole di cinematografia, magari da usare come test sulla conoscenza dei film del passato. Il film è girato in un raffinato bianco e nero, mai patinato, con una sapiente alternanza di primissimi piani e campi lunghi.

Lasciamo allo spettatore il gioco del riconoscimento delle scene a cui il regista si è ispirato e ha esplicitamente omaggiato, ricordiamo con piacere solo l’ultima, ispirata ad Al Pacino davanti al tribunale di Baltimora nella scena finale di “…e giustizia per tutti”, film del 1979 di Norman Jewison, replicata da Puustusmaa con il Giudice, come l’avvocato Kirkland di quarant’anni fa, seduto sulla scalinata del tribunale, finalmente libero dai suoi demoni.

Daniele Battistoni