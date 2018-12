Regia: Domenico Fortunato

Cast: Domenico Fortunato, Ornella Muti, Michele Venitucci, Alessandro Intini, Marianna Robustelli, Cosimo Cinieri

Genere: Commedia, colore

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Altre Storie

Data di uscita: 18 dicembre 2018

"Wine to Love" segna il debutto alla regia di Domenico Fortunato, presente anche in veste di interprete insieme a Ornella Muti. Il film è una commedia romantica, che pone in primo piano i rapporti famigliari, l'amore per la propria terra e le proprie origini, i vigneti, le masserie e il vino Aglianico, il tutto nell'incantevole scenario lucano del Vulture, microcosmo fatto di quiete e armonia con la natura in contrasto con una città come New York, caotica e cosmopolita.

Wine to Love: la storia

Alle pendici del Monte Vulture, in Basilicata, i Favuzzi hanno un immenso vigneto che produce un pregiato vino rosso: l'Aglianico. Al timone dell'azienda c'è il solitario Enotrio, un uomo burbero che ha fatto guadagnare al suo prodotto fama internazionale, grazie alla vittoria conseguita al World Wine Award.

Laura Rush, direttrice di una lussuosa enoteca di New York, vuole mettere il suo marchio, acquistandole, su una serie di realtà vinicole italiane, tra cui quella di Enotrio. Per conquistare la fiducia di quest'ultimo, Laura invia Nico - giovane e ambizioso uomo di fiducia della donna - dai Favuzzi, con lo scopo di convincere il proprietario a cedere la sua 'creatura'. Anche un'altra persona ambisce a mettere le mani sull'allettante società: Luca, il fratello di Enotrio, che è disposto a vendere i vigneti per far costruire un resort di lusso.

Nonostante le varie pressioni, Enotrio è fermo sulla sua posizione, ma la situazione si complica quando arriva in paese, - accompagnata da sua figlia, la bellissima Anna Monti, una ex top model di cui Enotrio è sempre stato innamorato. Luca, così come il fratello, vuole conquistare la donna, mentre Nico cerca di usarla per convincere Enotrio a cedere i suoi possedimenti.

Prodotto da Cesare Fragnelli, "Wine to Love" è una produzione Altre Storie con Rai Cinema ed è proiettato in anteprima al cinema il 18 e il 19 dicembre come evento speciale.