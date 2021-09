Willy's Wonderland: uno slasher dal divertimento quasi imbarazzante

"Willy's Wonderland", per la direzione di Kevin Lewis, è uno slasher discretamente banale che però diverte in maniera quasi imbarazzante, giacché inscena uno scontro del tutto improbabile e pressoché epico fra Nicolas Cage e degli animatroni, ovvero dei congegni meccanici con sembianze umane utilizzati normalmente nei parchi divertimento.

Cage fa dunque la parte di un "viandante" che quando la macchina gli si rompe si ritrova bloccato in una remota cittadina del Nevada. Non avendo i soldi per sistemare l'auto, si presta allora per un lavoretto di pulizie all'interno del centro ricreativo del paese, che tuttavia egli non immagina neppure lontanamente esser abitato, appunto, da degli animatroni assetati di sangue.

Cage in versione "giustiziere di pupazzi"

La premessa è quindi certamente curiosa, e non priva di possibili risvolti simpaticamente paurosi dei quali si occupa, con il solito ciglio torvo e le pose irragionevolmente barocche, Nicolas Cage in versione "giustiziere di pupazzi". Volendo prescindere da una narrazione praticamente inesistente, il film consiste pertanto in gran parte in tragicomici combattimenti totalmente folli e ridicoli fra lui e le creature animatroniche, intervallati da partite al flipper mentre trangugia delle bibite energetiche, il che non fa altro che incrementare lo stato di piacevole smarrimento dentro al quale lo spettatore viene suo malgrado perversamente catapultato.

L'elemento distintivo, se così si può dire, di questa pellicola è che Cage non proferisce parola, non prevedendo il copione alcuna battuta da parte sua; e dunque, dovendo egli basarsi meramente su mimica e gestualità che gli sono peculiari, ciò gli consente in qualche modo di accrescere esponenzialmente il valore della recitazione nel suo complesso.

Mirko Tommasi