Wild Nights with Emily Dickinson: un divertimento gioioso e scontato

"Wild Nights with Emily Dickinson", commedia rosa scritta e diretta dalla regista indipendente Madeleine Olnek, si può opportunamente definire come un divertimento gioioso e scontato. Racconta della relazione sentimental-sessuale fra la scrittrice Emily Dickinson, appunto, e sua cognata Susan; ma nonostante la sua innegabile frizzantezza il film non brilla come dovrebbe.

Con alla base un tentativo neppure troppo celato di dare libero sfogo ad un revanscismo post-femminista piuttosto di moda nella cinematografia odierna, sta tuttavia forse proprio in questa ostentazione forsennata della dimensione omo-erotica a scapito di quella più prettamente culturale-affettiva il maggior limite della pellicola; la quale viene posta dunque sul piano di una ideologizzazione mortificante.

Se il film funziona è grazie al suo cast

Se il film (almeno in parte) funziona è solo grazie al suo cast vivace e piacevolmente sfrontato, segnatamente per quanto concerne le protagoniste Molly Shannon e Susan Ziegler. La loro è un'interazione energica e piena di brio, sapendo le due mettere in scena con buona efficacia un ribellismo gustoso e visualmente intrigante.

Purtuttavia, il lavoro di Olnek affonda nel mare di una retorica che ne svilisce gli intenti, oltre che in imprecisioni tecniche e confondimenti narrativi che non ne facilitano di certo la visione.

Mirko Tommasi