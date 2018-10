Regia: Roberta Grossman

Cast: Joan Allen, Adrien Brody, Jowita Budnik, Piotr Glowacki, Karolina Gruszka, Jess Kellner, Wojciech Zielinski

Genere: Documentario, colore

Durata: 96 minuti

Produzione: USA, 2018

"Who Will Write Our History" è un documentario della regista Roberta Grossman, presentato nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma

Who Will Write Our History: carta e penna per combattere la violenza

Quando i i nazisti, nel novembre del 1940, relegarono nel ghetto di Varsavia 450.000 ebrei, un gruppo di intellettuali (ricercatori e giornalisti) e capi di comunità si armò di carta e penna per combattere senza violenza e in segreto la propaganda dei nazisti.

Il Dottor Emanuel Ringelblum raccolse sessantamila pagine di diari, fotografie e manifesti, contenuti nell'Oyneg Shabbes Archive ("La gioia del Sabbath"), poi studiati dal dottor Samiel Kassow. "Who Will Write Our History" è un docu-fiction, ispirato al suo libro.