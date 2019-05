Welcome Home (2019)

Regia: George Ratliff

Cast: Emily Ratajkowski, Aaron Paul, Riccardo Scamarcio, Katy Louise Saunders, Alice Bellagamba, Nav Ghotra, Francesco Acquaroli, Daphne Alexander, Evgeny Krylov, Igor Mikhaylov, Sam Mane, Robert Babin

Genere: Thriller

Durata: 97 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Altre Storie e Minerva Pictures

Data di uscita: 11 luglio 2019

Minacce, tradimenti e molto altro nel misterioso e pericoloso thriller diretto da George Ratliff ("Whispers", 2012; "Joshua", 2007); in cui vi è un ménage à trois tra una coppia in crisi e un terzo in comodo, pronto a mettere zizzania tra i fidanzati.

Welcome Home: la trama

La storia racconta di Bryan e Cassie, una coppia non troppo affiatata che decide di far ritornare la relazione ai vecchi splendori in cui tra i due vi era vero amore. Per fare ciò, prendono in affitto una casa in campagna in Italia, tramite il sito di viaggi "Welcome Home". Quella che sembra prospettarsi una bella vacanza, si rivelerà ben presto un labirinto buio in cui ad ogni angolo ci potrebbe essere un pericolo. Il primo di queste probabili minacce è l'incontro con Federico, l'affascinante vicino di casa della coppia. Bryan, vedendo l'amicizia che sta nascendo tra la sua fidanzata e Federico, si sente messo da parte come se stesse per diventare il terzo in comodo. Inizierà così uno scontro a tre in cui la fiducia verrà completamente dimenticata; il loro tenebroso vicino cercherà di mettere sempre più zizzania tra Cassie e Bryan, i quali si troveranno coinvolti in questo pericoloso e sexy gioco di misteri, inganni e tradimenti.

Welcome Home: il cast

Aaron Paul (uno degli attori principali della popolare serie TV "Breaking Bad", 2008-2013) interpreta Bryan, il fidanzato di Cassie geloso della sua "relazione" con il vicino. Riccardo Scamarcio ("John Wick - Capitolo 2", 2017; "Lo spietato", 2019) ha il ruolo di Federico, il nuovo amico della ragazza desideroso per motivi misteriosi a mettere in crisi la coppia. Emily Ratajkowski ("L'amore bugiardo - Gone Girl", 2014; "We Are Your Friends", 2015) interpreta Cassie, la fidanzata di Bryan in difficoltà riguardo le sorti della sua relazione a causa di questo ménage à trois.