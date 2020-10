Regia : Anita Rivaroli.

Genere: Documentario

Durata: 80 minuti

Distribuzione: I Wonder Pictures

Produzione: Italia, 2020

Data di uscita: domenica 25 ottobre 2020

"We are the thousand - L'increbile storia di Rockin'1000" è un documentario di Anita Rivoli, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2020, che racconta la storia della più grande rock band al mondo. Il film è distribuito da I Wonder Pictures.

We are the thousand - L'incredibile storia di Rockin'1000: trama

Luglio 2015, mille professionisti, non professionisti e musicisti volontari si ritrovano a Cesena per eseguire il brano Learn to fly. L’obiettivo è convincere i Foo Fighters, autori del brano, a fissare un concerto nella città di Cesena, proposito che si realizza il 3 novembre 2015.

Il video di quell’evento, registrato per Youtube e arrivato a quota 54 milioni di visualizzazioni, ha fatto in pochissimo tempo il giro del mondo arrivando anche a Dave Grohl, frontman della band. Così si realizza l’idea “Romagna calling the Foo Fighters” pensata da Rockin’1000, progetto nato nel 2014 come tributo ai Foo Fighters e che ha poi preso una forma diversa, divenendo a tutti gli effetti la più grande band rock del mondo.

Il documentario “We are the thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000” racconta il più grande tributo della storia e l’inizio di questa incredibile avventura che ha cambiato la vita a molte delle persone che vi hanno preso parte.

We are the thousand: la storia di Rockin’1000

Nel 2016, dopo una raccolta di fondi e giorni di prove, si esibiscono il 24 luglio 2016 all’Orogel Stadium - Dino Manuzzi, seguendo 17 brani di famosi artisti, tra i presenti anche cantanti noti come Elio e le storie tese, Saturnino e Raoul Casadei. I 17 pezzi verranno poi registrati e distribuiti su Cd e vinile.

Il 2018 è la volta del concerto That’s Live with Love a Firenze, con 1500 partecipanti e con Courtney Love ospite speciale dell’evento.

Nel 2019 si esibiscono a Parigi, Francoforte e Milano, che vede Manuel Agnelli e i Subsonica ospiti del concerto e che prendono parte all’esecuzione di alcuni brani.