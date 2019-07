Regia: Salvatore Piscicelli

Cast: Luisa Ranieri, Daniele Russo, Marcella Spina, Luca Saccoia, Antonio De Matteo, Roberta Spagnuolo, Nello Mascia, Anna de Nitto, Antonella Stefanucci, Ciro Capano, Gabriele Guerra, Mario Aterrano

Genere: drammatico, colore

Durata: 96 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 18 luglio 2019

"Vita segreta di Maria Capasso" segue la vicenda di una donna napoletana che, rimasta vedova, si unisce a uno spacciatore di cocaina, trasformandosi da semplice amante in una donna d'affari. La pellicola, diretta da Salvatore Piscicelli, è tratta dall'omonimo romanzo del regista, pubblicato da Edizioni E/O nel 2012.

Vita segreta di Maria Capasso: la scalata nel mondo della malavita

Maria è una donna umile, che lavora part-time come estetista e deve affrontare la malattia e poi la perdita del marito. Madre di tre figli, non può lasciarsi sopraffare dal dolore e allora si rimbocca subito le mani e cerca una soluzione. Sembra trovarla in Gennaro, un uomo benestante che gestisce un autosalone, ma non solo, si occupa anche di traffico di cocaina. I due diventano amanti e quando un giorno a Maria viene chiesto di seguire un carico di droga da Napoli alla Svizzera la sua vita prende una svolta inaspettata. In questo percorso verso una scalata sociale la donna imparerà a lottare senza farsi scrupoli.

La vita segreta di Maria Capasso: il cast

A interpretare la protagonista di questo adattamento è l'attrice e conduttrice Luisa Ranieri, che ha recitato in "Napoli Velata" (2017), la pellicola con Alessandro Borghi, e nei due film di Paolo Genovese "Immaturi" (2011) e "Immaturi - Il viaggio" (2012). Invece nel ruolo dell'amante Gaetano figura l'attore Daniele Russo, che ha lavorato soprattutto a teatro, prendendo parte anche a qualche cortometraggio, mentre nel 2011 fa parte del cast del film di Giuseppe Papasso "Un giorno della vita", che vede come protagonista Maria Grazia Cucinotta.