Regia: Massimiliano Amato

Cast: Luca Guastini, Azzurra Rocchi, Marcella Braga, Fabio Fazi, Piergiuseppe Francione, Marco Manfredi, Francesco Mandracchia, Massimiliano Amato

Genere: drammatico, colore

Durata: 82 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Movie Factory

Data di uscita: 13 dicembre 2018

"Verso un altrove" è una pellicola drammatica del regista italiano Massimiliano Amato, meglio noto come autore della serie televisiva italiana "Don Matteo", fra i protagonisti figura l'attore livornese Luca Guastini ("Malerba").

Verso un altrove: il racconto della solitudine

"Verso un altrove" racconta le vicende di Tommy Fontana, un trentacinquenne italiano che esce di prigione dopo aver scontato una lunga pena detentiva per aver partecipato a una rapina con tanto di feriti. I suoi complici l’hanno fatta franca grazie proprio al suo silenzio. Al suo rilascio a Tommy viene consegnato un kit di prima necessità, un sostegno destinato a pochi, ma del tutto inadeguato: 50 euro, un biglietto ferroviario chilometrico, e un buono alloggio per una notte in albergo.

Una volta varcata la porta del carcere non c’è nessuno ad attenderlo, Tommy è completamente solo. Pertanto l'uomo ha davanti a sé solo 24 ore di tempo per trovare una soluzione al suo sostentamento. L'ex galeotto si vede costretto a commettere alcuni reati per recuperare del denaro che gli serve per sopravvivere al di fuori della prigione. Come nel suo stile, Tommy decide di commettere una rapina ma la farà senza sparare un solo colpo, senza fare del male a nessuno. Per l'uomo inizia così un percorso che lo porterà inaspettatamente molto lontano, fino in Olanda. Giunto ad Amsterdam, Tommy trova rifugio presso una prostituta, Irina, una ragazza romena con molti problemi. Tra i due, uniti dalla solitudine che li circonda, nasce un sodalizio, e poco a poco anche l’amore. Non sarà facile, ma alla fine, sia Tommy che Irina, riusciranno a cambiare radicalmente le loro vite e i loro destini.