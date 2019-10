Titolo originale: Tantas Almas

Regia: Nicolás Rincón Gille

Cast: n/d

Genere: Drammatico, colore

Durata: 137 minuti

Produzione: Colombia, Belgio, Brasile, Francia, 2019

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

“Valley of Souls” è un film di Nicolás Rincón Gille presentato in Selezione Ufficiale alla Festa del Cinema di Roma 2019.

Valley of Souls: un viaggio terribile

Nella Colombia del 2002 un pescatore, José, rientra a casa dopo una lunga nottata passata a lavorare e scopre che, durante la sua assenza, delle entità paramilitari hanno assassinato i suoi due figli, Dionisio e Rafael.

I corpi sono stati gettati nel fiume Magdalena senza una degna sepoltura e per questo motivo José intraprende un lungo, agonizzante viaggio per ritrovarli e fare in modo che le loro anime non rimangano per sempre intrappolate nel regno dei vivi.

Questa vicenda porterà un padre dilaniato dal dolore a confrontarsi con le ferite che affliggono il suo stesso paese.